Важность официальной покупки музыкальных альбомов или синглов.

Официальная покупка новых музыкальных альбомов и синглов важна для исполнителя. Если вы являетесь меломаном и заядлым фанатом этого певца или музыкальной группы, то вы просто обязаны официально приобрести новый альбом, не важно в каком виде — цифровом или на носителе. Конечно же можно скачать музыку и ни о чем не переживать и не думать. Но таки ли это хорошо и для самого исполнителя и для вас как для ценителя его творчества? Давайте попробуем в разобраться.

Первое, что хотелось бы отметить — вопрос материального поощрения творчества любимого исполнителя. Вы покупаете его новое музыкальное издание и тем самым поощряете творчество своего любимого музыканта. Отслеживать его новые треки и части релиза вы сколько угодно можете на разных русских и не только сайтах с бесплатной музыкой. Там вы сможете слушать новинки песни бесплатно. Но функция такого сайта — ознакомительная. Ресурс рекомендует вам отправиться за покупкой официальной версии альбома на ресурс, где проходит продажа от имени исполнителя. Вы совершаете покупку и помогаете своему любимому исполнителю заработать, поощряя его материально.

Ну в другой момент в поднятии статуса вашего любимого исполнителя в чартах и отметка фактора продажи определенного числа альбомов в его биографии. Официальные продажи альбомов, синглов или песен для музыканта являются показателем его статуса как исполнителя. Сколько официальных копий было официально продано, от этой цифры и считается сам статус. Если сингл или альбом был продан определенное число раз (например, миллион), то он получает официальный статус золотого или платинового альбома. А это определенная рубежная черта в биографии музыканта. Никто не запрещает оценивать новый ресурс на бесплатных сайта, то есть, вы сможете скачать песню бесплатно, но, если творчество музыканта для вас небезразлично, то купите релиз официально. Помните, количество официально проданных версий альбома свидетельствует о позициях песен исполнителя в чартах, а это и его статус как музыканта и приоритет в ротации на радио и ТВ. Поэтому покупайте новые альбомы любимых исполнителей и делайте при этом только официальные продажи. Обязательно помните о важности покупки музыкальных релизов и недопустимости самостоятельного тиражирования чужого творчества в Интернете или на носителях.

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