Весенние скидки на лекарства до 35% в аптеках «Живика» в Барнауле.

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- Граммидин Нео анестетиком, 18 таблеток для рассасывания — скидка 20%
- Аквадетрим 1000 МЕ, 60 растворимых таблеток — скидка 30%
- Ангиорус 100 мг + 900 мг, 30 таблеток — скидка 25%
- Необутин 200 мг, 30 таблеток — скидка 25%
- Дексонал 25 мг, 10 таблеток — скидка 20%
- Лавомакс нео, 125 мг, 6 таблеток — скидка 17%
- Брустан 10 таблеток — скидка 30%
- Тенотен 40 таблеток для рассасывания — скидка 25%
- Компливит Кальций Д3, 500мг+ 200ме, 120 жевательных таблеток со вкусом апельсина — скидка 25%
- Гастал, 12 таблеток для рассасывания — скидка 30%
- Спазмалин, 20 таблеток — скидка 35%
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- Эссенциале Форте Н 300 мг, 90 капсул — скидка 30%
- Креон 10000, 20 капсул — скидка 20%
- Терафлю, 10 саше со вкусом лимона — скидка 20%
- Артра, 120 таблеток — скидка 25%
- Кардиомагнил 75 + 15,2 мг, 100 таблеток — скидка 25%
- Септолете Тотал, спрей 0,15 мг + 0,5мг/доза, 30 мл, 250 доз — скидка 25%
- Панатус Форте, сироп 7,5мг/5мл, 200 мл с мерной ложкой — скидка 25%
- Фитолизин, паста 100 г — скидка 20%
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При заказе лекарственных препаратов по сниженным ценам клиенты сети аптек «Живика» могут получать стандартные бонусы по программе лояльности, используя карту Клиента. Кроме того, для получения дополнительных возможностей и участия в текущей акции, можно загрузить мобильное приложение. Все товары, реализуемые в аптеках, соответствуют стандартам и требованиям российского законодательства.
Обратите внимание, что многие препараты имеют противопоказания, и перед их применением необходима консультация специалиста. Покупатели, желающие приобрести качественные лекарственные средства отечественного и зарубежного производства со скидкой до 35%, могут воспользоваться специальной весенней акцией в аптеках «Живика» в Барнауле. Не упустите свой шанс на совершение экономичных покупок!
Адреса аптек сети «Живика» в Барнауле
* Срок проведения акции с 1 по 30 апреля 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте Zhivika.ru. Все товары категории 18+.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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