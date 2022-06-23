Выбираем идеальный диван в скандинавском стиле

Диваны в скандинавском стиле пользуются огромным спросом у покупателей. Их ценят за простоту форм, многофункциональность, сдержанные цвета и отсутствие «лишних» элементов. Скандинавский диван (выбрать можно на сайте https://oneandhome.ru/catalog/divany/skandinavskie-divany ) — универсальный тип мягкой мебели, который способен идеально вписаться в любой интерьер. Об особенностях современных моделей и правилах выбора — ниже.

Скандинавский диван: какой он?

Диваны нордического стиля отличает простота и лаконичность форм. Чаще всего геометрия прямоугольная, реже применяется округлая. Функциональность и удобство использования всегда стоят на первом месте. Ножки могут быть короткими или длинными, но почти всегда они деревянные. Это отличительная особенность мебели нордического стиля. Подобрать диван на ножках можно на сайте: https://oneandhome.ru/catalog/divany/divany-na-nozhkah.

Мебель в северном стиле — образец комфорта. Она дарит уют, на ней хочется расслабиться и отдохнуть. Строгость форм и отсутствие излишеств часто компенсируют подушками разных форм и размеров. Такой предмет интерьера можно разместить в гостиной, в зале или любой другой комнате. Качественные материалы позволяют выдерживать даже серьезные эксплуатационные нагрузки.

Как выбрать?

Широкий выбор моделей позволяет подобрать диван, подходящий именно вам. На что обратить внимание:

Конфигурация. Можно предпочесть угловую или прямую модель , либо модульную конструкцию. Цвет. Несмотря на то , что в скандинавском стиле преобладают спокойные и сдержанные оттенки , выбор палитр достаточно широк. Материалы. Скандинавский стиль близок к природе , поэтому чаще всего при производстве используются натуральные материалы. Каркас обычно изготавливают из фанеры , дерева или металла , обивку — из велюра , замши , кожи , хлопка. Размер. Пространство современных квартир часто ограничено , поэтому не все могут позволить себе большой диван. Разнообразие размеров ( от небольшой софы до полноценного двухспального места) позволит выбрать предмет интерьера под любой размер свободного пространства.

К какому стилю подойдет скандинавский диван? Четких рамок и правил здесь нет. Чаще всего он становится украшением интерьера в минималистичном или классическом стиле. Но пространство вокруг дивана можно обустроить по-разному — это зависит от стиля и вкуса владельца.

* Уан энд Хоум