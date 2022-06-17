Выбираем удаленный сервис VPS

Провайдеры предлагают пользователям серверы, отличающиеся мощностью, конфигурацией, стоимостью и другими параметрами. Для одних клиентов выбор vps (virtual private server виртуальный выделенный сервер) для частного пользования или корпоративных целей не представляет сложности, но большинство в этом вопросе ориентируются с трудом. На что обратить внимание при покупке виртуального сервера, расскажем ниже.

На что обратить внимание при выборе сервера?

Первое, что нужно определить — цели. VPS может быть предназначен для хранения игровых серверов, размещения файлов, для развёртывания VPN (virtual Private Network виртуальная частная сеть), для хостинга сайтов проектов и реализации многих других задач. От цели зависит требуемая конфигурация.

Vps или vds (virtual dedicated server виртуальный выделенный сервер)? — еще один вопрос, требующий внимания. На Западе эти термины считаются идентичными, но в русскоязычной части интернета их принято считать разными понятиями. Так, первый задействует виртуализацию с помощью ОС, а второй — аппаратную виртуализацию сервера.

На какие параметры также обратить внимание:

пропускная способность;

объем данных , которые предстоит хранить ( объем сервера должен быть с «запасом»);

которые предстоит хранить объем сервера должен быть с «запасом»); наличие ограничений на объем передаваемых данных;

наличие/отсутствие резервного копирования;

количество IP-адресов , включенных в сервис клиента;

включенных в сервис клиента; характеристики «физического» сервера ( обычно находятся в открытом доступе);

обычно находятся в открытом доступе); возможность использования передовых панелей управления VPS и актуальность всего установленного провайдером ПО , включая требуемую именно вам операционную систему.

Выбрать лучшего провайдера из десятков представленных на рынке — непросто. Ниже мы познакомим вас с одним из лидеров российского сектора.

Серверы от международного хостинга RUVDS

Дата-центры международного хостинга RUVDS функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Лондоне, Франкфурте и Амстердаме. Виртуальный сервер от RUVDS (российский виртуальный выделенный сервер) обладает сразу несколькими преимуществами:

доступная стоимость аренды;

стабильная работа;

низкие риски для клиентов ( достигается наличием широко распределенной сети , благодаря которой , можно подобрать близко расположенные мощности);

достигается наличием широко распределенной сети благодаря которой можно подобрать близко расположенные мощности); высокая функциональность сервиса. На сервер доступна установка ОС , антивируса , видеокарты , DDoS ( Denial of Service «отказ в обслуживании») защиты , подходящей панели управления хостингом и прочее;

антивируса видеокарты DDoS Denial of Service «отказ в обслуживании») защиты подходящей панели управления хостингом и прочее; мощная техническая поддержка , доступная для каждого клиента.

Стабильная работа сервиса RUVDS регулярно подтверждается высокими оценками независимых экспертных групп. Так, ресурс Хакер.ру присвоил сервису первое место в категории соотношение цены/производительности. А сообщество Хабр зафиксировала высшие результаты сервиса RUVDS среди проверенных двух десятков зарубежных и российских провайдеров.