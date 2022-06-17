Выбираем удаленный сервис VPS

На что обратить внимание при выборе сервера?
Первое, что нужно определить — цели. VPS может быть предназначен для хранения игровых серверов, размещения файлов, для развёртывания VPN (virtual Private Network виртуальная частная сеть), для хостинга сайтов проектов и реализации многих других задач. От цели зависит требуемая конфигурация.
Vps или vds (virtual dedicated server виртуальный выделенный сервер)? — еще один вопрос, требующий внимания. На Западе эти термины считаются идентичными, но в русскоязычной части интернета их принято считать разными понятиями. Так, первый задействует виртуализацию с помощью ОС, а второй — аппаратную виртуализацию сервера.
На какие параметры также обратить внимание:
- пропускная способность;
- объем данных, которые предстоит хранить (объем сервера должен быть с «запасом»);
- наличие ограничений на объем передаваемых данных;
- наличие/отсутствие резервного копирования;
- количество IP-адресов, включенных в сервис клиента;
- характеристики «физического» сервера (обычно находятся в открытом доступе);
- возможность использования передовых панелей управления VPS и актуальность всего установленного провайдером ПО, включая требуемую именно вам операционную систему.
Выбрать лучшего провайдера из десятков представленных на рынке — непросто. Ниже мы познакомим вас с одним из лидеров российского сектора.
Серверы от международного хостинга RUVDS
Дата-центры международного хостинга RUVDS функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Лондоне, Франкфурте и Амстердаме. Виртуальный сервер от RUVDS (российский виртуальный выделенный сервер) обладает сразу несколькими преимуществами:
- доступная стоимость аренды;
- стабильная работа;
- низкие риски для клиентов (достигается наличием широко распределенной сети, благодаря которой, можно подобрать близко расположенные мощности);
- высокая функциональность сервиса. На сервер доступна установка ОС, антивируса, видеокарты, DDoS (Denial of Service «отказ в обслуживании») защиты, подходящей панели управления хостингом и прочее;
- мощная техническая поддержка, доступная для каждого клиента.
Стабильная работа сервиса RUVDS регулярно подтверждается высокими оценками независимых экспертных групп. Так, ресурс Хакер.ру присвоил сервису первое место в категории соотношение цены/производительности. А сообщество Хабр зафиксировала высшие результаты сервиса RUVDS среди проверенных двух десятков зарубежных и российских провайдеров.