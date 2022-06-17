17 июня
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Потребитель

Выбираем удаленный сервис VPS

Провайдеры предлагают пользователям серверы, отличающиеся мощностью, конфигурацией, стоимостью и другими параметрами. Для одних клиентов выбор vps (virtual private server виртуальный выделенный сервер) для частного пользования или корпоративных целей не представляет сложности, но большинство в этом вопросе ориентируются с трудом. На что обратить внимание при покупке виртуального сервера, расскажем ниже.

Сервер.
Сервер.
СС0

На что обратить внимание при выборе сервера?

Первое, что нужно определить — цели. VPS может быть предназначен для хранения игровых серверов, размещения файлов, для развёртывания VPN (virtual Private Network виртуальная частная сеть), для хостинга сайтов проектов и реализации многих других задач. От цели зависит требуемая конфигурация.

Vps или vds (virtual dedicated server виртуальный выделенный сервер)? — еще один вопрос, требующий внимания. На Западе эти термины считаются идентичными, но в русскоязычной части интернета их принято считать разными понятиями. Так, первый задействует виртуализацию с помощью ОС, а второй — аппаратную виртуализацию сервера.

На какие параметры также обратить внимание:

  • пропускная способность;
  • объем данных, которые предстоит хранить (объем сервера должен быть с «запасом»);
  • наличие ограничений на объем передаваемых данных;
  • наличие/отсутствие резервного копирования;
  • количество IP-адресов, включенных в сервис клиента;
  • характеристики «физического» сервера (обычно находятся в открытом доступе);
  • возможность использования передовых панелей управления VPS и актуальность всего установленного провайдером ПО, включая требуемую именно вам операционную систему.

Выбрать лучшего провайдера из десятков представленных на рынке — непросто. Ниже мы познакомим вас с одним из лидеров российского сектора.

Серверы от международного хостинга RUVDS

Дата-центры международного хостинга RUVDS функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Лондоне, Франкфурте и Амстердаме. Виртуальный сервер от RUVDS (российский виртуальный выделенный сервер) обладает сразу несколькими преимуществами:

  • доступная стоимость аренды;
  • стабильная работа;
  • низкие риски для клиентов (достигается наличием широко распределенной сети, благодаря которой, можно подобрать близко расположенные мощности);
  • высокая функциональность сервиса. На сервер доступна установка ОС, антивируса, видеокарты, DDoS (Denial of Service «отказ в обслуживании») защиты, подходящей панели управления хостингом и прочее;
  • мощная техническая поддержка, доступная для каждого клиента.

Стабильная работа сервиса RUVDS регулярно подтверждается высокими оценками независимых экспертных групп. Так, ресурс Хакер.ру присвоил сервису первое место в категории соотношение цены/производительности. А сообщество Хабр зафиксировала высшие результаты сервиса RUVDS среди проверенных двух десятков зарубежных и российских провайдеров.

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