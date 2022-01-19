В век портативной техники остро встает проблема ее автономности. При частом пользовании смартфона, ноутбука, камеры, плеера и другой цифровой техники мы нередко сталкиваемся с тем, что батарея садится в самый неподходящий момент. В такой ситуации отличным помощником выступает повербанк , который способен продлить работу устройств. Рассмотрим основные параметры выбора.

Выбор подходящего повербанка: что оценивать в первую очередь. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Ёмкость

Этот показатель ответит на вопрос, сколько раз можно зарядить технику. Чтобы правильно рассчитать необходимую емкость, определитесь с тем, сколько раз требуется зарядить гаджет от внешней батареи. Затем воспользуйтесь следующей формулой:

Емкость устройства (телефона, планшета, плеера) * Количество циклов * 1.5

Например, чтобы три раза зарядить телефон с батареей на 3000 мА*ч, нужен внешний аккумулятор с емкостью не менее, чем 13500 мА*ч.

Совместимость

Внимательно сопоставляйте характеристики. Входное напряжение вашего гаджета должно совпадать с выходным током повербанка. На сегодня самым распространенным показателем является 5 В.

Сила тока (измеряется в А) имеет меньшее значение. От ее величины зависит скорость зарядки. Поскольку во всех внешних батареях стоят контроллеры заряда, то больше, чем нужно, они не пропустят.

Функциональность

На первый взгляд повербанк — крайне простое устройство. Но оно тоже имеет свои особенности. К ним можно отнести:

Несколько USB-портов. Полезно для восполнения заряда нескольких гаджетов.

Цифровая индикация. Подскажет точный уровень оставшегося заряда портативного аккумулятора.

Фонарик.

Транзитная зарядка. Позволяет одновременно заряжать сам повербанк и подключенное к нему устройство.

Производитель

Это один из самых важных критериев, влияющих на общее впечатление от использования. Не приобретайте зарядные от неизвестных производителей, а также по слишком низкой цене. Как минимум, вы можете столкнуться с несоответствием заявленных характеристик. Емкость может быть в разы меньше заявленной. Также производитель может пренебречь системами защиты от перезаряда, что выведет из строя как сам повербанк, так и технику, которую вы заряжаете.

Выбирайте товары только от известных производителей — Xiaomi, Apple, McDoDo — и обращайтесь в проверенные магазины, чтобы не столкнуться с подделкой.

Вес и размер

Они напрямую зависят от емкости. Чем она больше, тем увесистее и крупнее устройство. Помимо этого, играет роль тип используемых аккумуляторов. Литий-ионные больше и тяжелее, чем литий-полимерные той же вместимости.

Если вам необходимо лишь немного подзарядить телефон, есть небольшие карманные модели. Для случаев, когда требуется многократная полная зарядка, производятся крупные аккумуляторы от 20000 мА*ч.

Вес зависит и от материалов изготовления корпуса. Алюминий тяжелее пластика, но более надежен.

Дизайн

Встречается множество разных форм, видов и цветов. Тут ориентируйтесь на собственный вкус и потребности. Удобно, когда повербанк имеет такой же размер, как телефон — тогда их можно держать в руке одновременно, положив друг на друга.

Другие характеристики

Как выявить качественный повербанк:

Функция защиты. Ответственные производители снабжают свои аккумуляторы качественной электроникой. Попробуйте зарядить повербанк сам от себя. При такой манипуляции он должен отключиться. Если зарядка пойдет , это говорит об отсутствии защиты.

это говорит об отсутствии защиты. Хороший повербанк поддерживает заряжание малым током.

Советы по использованию

Несколько рекомендаций позволят вам продлить срок службы устройства:

Пользуйтесь только оригинальным кабелем.

Старайтесь заряжать и разряжать портативный аккумулятор полностью.

Не подвергайте батарею сильным перепадам температур , а также повышенной влажности.

а также повышенной влажности. Не оставляйте повербанк на зарядке всю ночь.

Не допускайте длительное нахождение АКБ в разряженном состоянии.

Это основные критерии выбора подходящего повербанка, которые влияют на его функциональность и опыт использования.