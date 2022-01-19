Выбор подходящего повербанка: что оценивать в первую очередь.

Ёмкость
Этот показатель ответит на вопрос, сколько раз можно зарядить технику. Чтобы правильно рассчитать необходимую емкость, определитесь с тем, сколько раз требуется зарядить гаджет от внешней батареи. Затем воспользуйтесь следующей формулой:
Емкость устройства (телефона, планшета, плеера) * Количество циклов * 1.5
Например, чтобы три раза зарядить телефон с батареей на 3000 мА*ч, нужен внешний аккумулятор с емкостью не менее, чем 13500 мА*ч.
Совместимость
Внимательно сопоставляйте характеристики. Входное напряжение вашего гаджета должно совпадать с выходным током повербанка. На сегодня самым распространенным показателем является 5 В.
Сила тока (измеряется в А) имеет меньшее значение. От ее величины зависит скорость зарядки. Поскольку во всех внешних батареях стоят контроллеры заряда, то больше, чем нужно, они не пропустят.
Функциональность
На первый взгляд повербанк — крайне простое устройство. Но оно тоже имеет свои особенности. К ним можно отнести:
- Несколько USB-портов. Полезно для восполнения заряда нескольких гаджетов.
- Цифровая индикация. Подскажет точный уровень оставшегося заряда портативного аккумулятора.
- Фонарик.
- Транзитная зарядка. Позволяет одновременно заряжать сам повербанк и подключенное к нему устройство.
Производитель
Это один из самых важных критериев, влияющих на общее впечатление от использования. Не приобретайте зарядные от неизвестных производителей, а также по слишком низкой цене. Как минимум, вы можете столкнуться с несоответствием заявленных характеристик. Емкость может быть в разы меньше заявленной. Также производитель может пренебречь системами защиты от перезаряда, что выведет из строя как сам повербанк, так и технику, которую вы заряжаете.
Выбирайте товары только от известных производителей — Xiaomi, Apple, McDoDo — и обращайтесь в проверенные магазины, чтобы не столкнуться с подделкой.
Вес и размер
Они напрямую зависят от емкости. Чем она больше, тем увесистее и крупнее устройство. Помимо этого, играет роль тип используемых аккумуляторов. Литий-ионные больше и тяжелее, чем литий-полимерные той же вместимости.
Если вам необходимо лишь немного подзарядить телефон, есть небольшие карманные модели. Для случаев, когда требуется многократная полная зарядка, производятся крупные аккумуляторы от 20000 мА*ч.
Вес зависит и от материалов изготовления корпуса. Алюминий тяжелее пластика, но более надежен.
Дизайн
Встречается множество разных форм, видов и цветов. Тут ориентируйтесь на собственный вкус и потребности. Удобно, когда повербанк имеет такой же размер, как телефон — тогда их можно держать в руке одновременно, положив друг на друга.
Другие характеристики
Как выявить качественный повербанк:
- Функция защиты. Ответственные производители снабжают свои аккумуляторы качественной электроникой. Попробуйте зарядить повербанк сам от себя. При такой манипуляции он должен отключиться. Если зарядка пойдет, это говорит об отсутствии защиты.
- Хороший повербанк поддерживает заряжание малым током.
Советы по использованию
Несколько рекомендаций позволят вам продлить срок службы устройства:
- Пользуйтесь только оригинальным кабелем.
- Старайтесь заряжать и разряжать портативный аккумулятор полностью.
- Не подвергайте батарею сильным перепадам температур, а также повышенной влажности.
- Не оставляйте повербанк на зарядке всю ночь.
- Не допускайте длительное нахождение АКБ в разряженном состоянии.
Это основные критерии выбора подходящего повербанка, которые влияют на его функциональность и опыт использования.