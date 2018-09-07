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Виктор Томенко ознакомился с ходом реализации Рубцовского проекта СГК

4 сентября в Рубцовске с рабочим визитом побывал глава Алтайского края Виктор Томенко. Он посетил основное предприятие теплоэнергетики города — Южную тепловую станцию, а также объекты благоустройства, проводимого Сибирской генерирующей компанией на участках масштабного строительства и техперевооружения теплосетей.

На площадке у аграрно-промышленного техникума, благоустройство которой СГК проводит по специально разработанному архитекторами проекту, глава региона оценил масштаб реновации территории. По мнению Виктора Томенко, к благоустройству энергетики СГК подошли ответственно.

Мы видим, что помимо обязательной работы по ремонту и модернизации тепловых магистралей компания благоустраивает те участки, на которых пришлось поработать в рамках производственного процесса, причем делает это на современном высоком уровне. Предприятие берет на себя и дополнительные обязательства, стремясь сделать Рубцовск более привлекательным для проживания", — отметил он.

На ЮТС директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов доложил главе региона о готовности теплоисточника к зиме и о том, что на станции сформирован запас топлива: 24 тысячи тонн при нормативе 15 тысяч. К концу сентября склад, вмещающий 40 тысяч тонн твердого топлива, будет заполнен. Отдельно директор филиала остановился на том, как будет построена работа энергетиков СГК в предстоящем отопительном периоде.

Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:

В прошлом отопительном сезоне мы выявили определенные проблемы при эксплуатации тепловых сетей в Рубцовске, провели работу по их устранению, что обеспечит более надежную и эффективную работу системы теплоснабжения в дальнейшем. Реализовываем план природоохранных мероприятий. Уже выполнили 19 пунктов из запланированных на год 25: начиная от ремонта газоочистного оборудования до проведения различных анализов и экспертиз.

Он также отметил, что в этом году произойдет завершение проекта модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. На ЮТС будет установлена турбина мощностью 6 МВт, что сделает станцию теплоэлектроцентралью.

Руководитель Алтайского края осмотрел новые котлы и щит управления, которые энергетики СГК установили в рамках реализации инвестиционного проекта, а также площадку под турбину.

Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:

Сибирская генерирующая компания — наш надёжный партнёр в обеспечении Алтайского края электро- и теплоэнергией. За последние два года вложены существенные инвестиции в обеспечение надежности и эффективности теплоснабжения региона. Мы видим, что на ЮТС провели подготовку к зиме — запасы топлива сформированы. Здесь ведут необходимые работы, связанные с технологической подготовкой оборудования к прохождению зимнего отопительного периода. Опираясь на информацию, предоставленную руководством компании и руководством города, я спокойно могу говорить, что в Рубцовске в этом отопительном сезоне все будет хорошо.

  • Новости компаний

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