Компания vyvoz-musora24.ru вывозит мусор контейнерами на территории Москвы и Подмосковья. Предоставляет широкий ряд услуг, среди которых:

Предлагаются различные варианты сотрудничества. Разовый вывоз мусора после ремонта, во время строительства. Краткосрочная аренда, это когда компания установит на территории клиента контейнер и будет периодически заменять его чистым. Долгосрочное сотрудничество широко распространено среди строительных компаний.

Стоимость вывоза мусора

Расчет стоимости услуги зависит от следующих факторов:

тип , объем и количество мусора;

объем и количество мусора; место расположения объекта;

способ наполнения;

срок аренды.

Компания предоставляет своим частым клиентам бонусы и лучшие тарифы и скидки.

Вывоз мусора контейнерами

Вывоз мусора контейнерами — это основная специализация компании. Работа осуществляется как за наличный, так и за безналичный расчет. Компания сотрудничает с государственными организациями, частными и юридическими лицами. Если отходы можно использовать повторно, то их отправляют в центр переработки. Остальной мусор попадает на полигон.

Преимущества компании vyvoz-musora24.ru

По сравнению с другими компаниями, которые занимаются вывозом мусора, ВМ24 имеет ряд преимуществ:

Собственные автопарк. В распоряжении находятся экскаваторы-погрузчики , мини-погрузчики , бункеровозы. Это позволяет сэкономить значительную часть денежных средств. Оперативная работа. Компания предоставляет технику спустя два часа после заключения договора. Собственные грузчики. Сотрудники осуществляют ручную и механизированную погрузку. Легальность. Компания имеет все необходимые документы на сбор и транспортировку отходов.

Компания ВМ24 работает 24/7 без выходных и праздников. Принимает заявки с 8:00 до 23:00.