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Вывоз и утилизация мусора — это легко

Компания vyvoz-musora24.ru вывозит мусор контейнерами на территории Москвы и Подмосковья. Предоставляет широкий ряд услуг, среди которых:

  1. Вывоз снега. Для загрузки предоставляется в аренду экскаватор-погрузчик, а также опытная команда грузчиков.
  2. Вывоз порубочных остатков. Утилизация спиленных деревьев, веток на предприятиях, перерабатывающих древесные отходы в щепу.
  3. Вывоз КГМ. Компания помогает избавиться от такого крупногабаритного мусора, как холодильники, пианино и т.д.
  4. Вывоз строительного мусора. Сотрудники компании заберут со строительной площадки КГМ, кирпич, бетонные изделия, рубероид и другие материалы, используемые в строительстве.
  5. Вывоз мусора с грузчиками. Сотрудники компании приедут в назначенное место, погрузят мусор и увезут в место переработки.
  6. Аренда контейнеров. Компания предлагает установку бункеров 8, 20 и 37 м³. В условленное время оборудование будут заменять на чистое.
Мусор. Хранение.
Мусор. Хранение.
Altapress.ru

Предлагаются различные варианты сотрудничества. Разовый вывоз мусора после ремонта, во время строительства. Краткосрочная аренда, это когда компания установит на территории клиента контейнер и будет периодически заменять его чистым. Долгосрочное сотрудничество широко распространено среди строительных компаний.

Стоимость вывоза мусора

Расчет стоимости услуги зависит от следующих факторов:

  • тип, объем и количество мусора;
  • место расположения объекта;
  • способ наполнения;
  • срок аренды.

Компания предоставляет своим частым клиентам бонусы и лучшие тарифы и скидки.

Вывоз мусора контейнерами

Вывоз мусора контейнерами — это основная специализация компании. Работа осуществляется как за наличный, так и за безналичный расчет. Компания сотрудничает с государственными организациями, частными и юридическими лицами. Если отходы можно использовать повторно, то их отправляют в центр переработки. Остальной мусор попадает на полигон.

Преимущества компании vyvoz-musora24.ru

По сравнению с другими компаниями, которые занимаются вывозом мусора, ВМ24 имеет ряд преимуществ:

  1. Собственные автопарк. В распоряжении находятся экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, бункеровозы. Это позволяет сэкономить значительную часть денежных средств.
  2. Оперативная работа. Компания предоставляет технику спустя два часа после заключения договора.
  3. Собственные грузчики. Сотрудники осуществляют ручную и механизированную погрузку.
  4. Легальность. Компания имеет все необходимые документы на сбор и транспортировку отходов.

Компания ВМ24 работает 24/7 без выходных и праздников. Принимает заявки с 8:00 до 23:00.

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