Предлагаются различные варианты сотрудничества. Разовый вывоз мусора после ремонта, во время строительства. Краткосрочная аренда, это когда компания установит на территории клиента контейнер и будет периодически заменять его чистым. Долгосрочное сотрудничество широко распространено среди строительных компаний.
Стоимость вывоза мусора
Расчет стоимости услуги зависит от следующих факторов:
- тип, объем и количество мусора;
- место расположения объекта;
- способ наполнения;
- срок аренды.
Компания предоставляет своим частым клиентам бонусы и лучшие тарифы и скидки.
Вывоз мусора контейнерами
Вывоз мусора контейнерами — это основная специализация компании. Работа осуществляется как за наличный, так и за безналичный расчет. Компания сотрудничает с государственными организациями, частными и юридическими лицами. Если отходы можно использовать повторно, то их отправляют в центр переработки. Остальной мусор попадает на полигон.
Преимущества компании vyvoz-musora24.ru
По сравнению с другими компаниями, которые занимаются вывозом мусора, ВМ24 имеет ряд преимуществ:
- Собственные автопарк. В распоряжении находятся экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, бункеровозы. Это позволяет сэкономить значительную часть денежных средств.
- Оперативная работа. Компания предоставляет технику спустя два часа после заключения договора.
- Собственные грузчики. Сотрудники осуществляют ручную и механизированную погрузку.
- Легальность. Компания имеет все необходимые документы на сбор и транспортировку отходов.
Компания ВМ24 работает 24/7 без выходных и праздников. Принимает заявки с 8:00 до 23:00.