Вклады, кредиты и цифра: что сегодня предлагает Сбербанк своим клиентам на Алтае

— За последние месяцы несколько раз менялась ключевая ставка , вслед за ней корректировалась стоимость ваших кредитных и депозитных продуктов. Как на этом фоне менялось поведение клиентов отделения в отношении вкладов?

— Разумеется, после резкого роста депозитных ставок клиенты стали охотно размещать средства на вкладах. С того времени мы видим, что интерес к такому инструменту сохранения средств, как депозиты, растёт. Только за май Алтайское отделение в депозитах приросло на три миллиарда рублей.

— Другой , очень важный банковский продукт — ипотека , ставки по ней также менялись в последнее время. Какие тенденции здесь можно отметить?

В последние два года мы говорили о рекордах в выдаче ипотеки: по итогам 2020 года Алтайское отделение выдало 14 тысяч ипотечных займов, прошлый год завершился с показателем в 16 тысяч, первые месяцы этого года мы также шли с хорошим ростом и в марте даже установили очередной рекорд. Вместе с тем, мы отмечали рост интереса клиентов к новостройкам. Если в начале года их доля составляла 23%, то в апреле уже 30%. На привлекательность новостроек влияла госпрограмма льготной ипотеки, ставки по которой и сейчас остаются ниже, чем по обычным ипотечным продуктам. В мае мы видим уменьшение процента по первичке и рост доли вторичного жилья.

Сбер продолжает внедрять новые продукты в этой сфере — например, теперь у нас можно оформить ипотеку на покупку загородного жилья, которое находится в залоге у банка. По этой программе возможно купить дачу или садовый дом, причем она распространяется даже на незавершённые объекты.

Также увеличена максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой — теперь в нашем регионе она составляет 15 млн рублей. ПАО Сбербанк оперативно отреагировал на решение Правительства РФ увеличить максимальную сумму кредита, поэтому клиентам банка доступно больше вариантов на первичном рынке с использованием льготной ставки. При электронной регистрации сделки и страховании жизни по программе «Господдержка-2020» можно взять ипотечный кредит под 8,7% годовых. Тем, кто при оформлении программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» использует электронную регистрацию сделки, кредит оформляется под 5,7% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программам составляет 15%, кредит можно оформить на срок до 20 лет.

С июня банк снизил возраст заёмщика с 21 года до 18 лет в программах «Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» при приобретении готового или строящегося жилья.

Ещё одно перспективное направление — программа льготного ипотечного кредитования для IT-специалистов. Сбербанк с первых дней запуска программы включился в нее и начал принимать заявки. Ставки по ней беспрецедентно низкие, на уровне 5%. Если воспользоваться нашим сервисом электронной регистрации сделки, то оформить ипотечный кредит получится под 4,7%.

Как вы знаете, 27 мая Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку до 11%. Сбербанк оперативно отреагировал на это изменение, и с 30 мая ставки для всех клиентов снизил на 3% пункта по базовым программам.

— Как развиваются цифровые сервисы в ипотеке?

— Благодаря нашим цифровым сервисам можно подавать заявки, оформлять документы, искать варианты жилья. Участники сделки могут находиться в разных регионах — технологии позволяют купить квартиру или дом в том месте, где вы хотите. Мы отмечаем рост интереса к возможностям ДомКлик: сегодня уже 57% клиентов самостоятельно подают заявки онлайн, тогда как ранее таких было около 40%. Одобрение заявки происходит в течение одной минуты, а сделку можно оформить за один час.

— Потребительский кредит , видимо , вы тоже оформите онлайн. Такие же возможности есть , если клиент хочет оформить кредитную карту?

— Да, онлайн доступна и Кредитная СберКарта — один из наших самых популярных кредитных продуктов. Она выручит не только в крайних случаях, когда, например, нужны деньги на дорогостоящую вещь. 120 дней беспроцентного периода, прозрачные условия, заранее известные ставки и бесплатное обслуживание и оповещения по операциям дают возможность использовать её и для обычных трат. Карта даже позволяет зарабатывать, если вы переведете зарплату на депозит и будете пользоваться беспроцентными кредитными деньгами. Потом вы просто переводите деньги с депозита на счёт кредитной карты и получаете доход в виде процентов с депозита, который образовался, пока вы не пользовались своей зарплатой. Расплачиваясь нашей кредитной картой, клиенты также получают бонусы СберСпасибо. Кредитная СберКарта была запущена в конце прошлого года, с тех пор клиенты Алтайского отделения оформили уже более 60 тысяч таких карт.

— А по этой карте можно оплатить покупку в интернет-магазине с помощью сервиса SberPay?

— Да, и по кредитной карте, и по дебетовой. Для проведения платежей с помощью сервиса SberPay достаточно иметь доступ в СберБанк Онлайн. Когда вы оформляете покупку в интернет-магазине, то просто выбираете оплату по SberPay на сайте партнёра банка. Если вы используете смартфон, то приложение СберБанк Онлайн запустится само. Если вы покупаете с компьютера, то для подтверждения нужно будет ввести номер телефона, к которому привязана карта, получить СМС и перейти в онлайн банк для подтверждения оплаты. Пользоваться сервисом очень просто.

Еще один инновационный сервис — дистанционная оплата школьного питания «Ладошки», которая появилась в школах Алтайского края и Республики Алтай. Сервис позволяет школьникам оплачивать питание без использования наличных денег, что безопасно во всех смыслах. Мы обеспечиваем взаимодействие между комбинатом школьного питания и образовательным учреждением, автоматизируем учёт и позволяем управлять рационами учащихся. Родители ежедневно получают информацию о том, чем питались их дети, времени и сумме расходов.

В Алтайском крае, чтобы рассчитаться за обед, ученики используют специальные пластиковые карты и браслеты с чипом. Сервис интегрируется с системой контроля и управления доступом в школу — ребёнок может использовать одну карту или браслет для расчёта в школьной столовой и для прохода через турникет. В Республике Алтай для оплаты своего питания школьники могут использовать просто свои ладошки — достаточно поднести их к биометрическому сканеру.

Сегодня система действует в 11 школах Республики Алтай. В Алтайском крае системой пользуются 30 школ, а в этом сентябре к проекту присоединятся еще восемь.

— Один самых распространенных способов стать клиентом Сбера — это получать зарплату на вашу карточку. Предлагает ли банк что-то особенное такой категории клиентов?

— Конечно! Например, у зарплатных клиентов ставка будет ниже на 1% при оформлении ипотеки на вторичном рынке и при использовании стандартных предложений на покупку жилья в новостройке. На три процентных пункта ставка будет ниже на потребительский кредит, доступная сумма — от 30 тыс. до 5 млн рублей. Для оформления займа потребуется только паспорт, а средства будут зачислены на счёт в день обращения за кредитом.

Преимущества клиент получает и по нашим дебетовым зарплатным картам. Например, держателям пластиковых карт «Мир» и СберКарта при соблюдении определённых условий доступны повышенные бонусы — до 30% в сети партнёров программы СберСпасибо. Ещё больше выгод получают клиенты, которые оформляют золотые зарплатные карты «Мир». С подробными условиями и всеми доступными опциями всегда можно познакомиться на нашем сайте.

Чтобы стать зарплатным клиентом, достаточно обратиться в банк — например, через то же мобильное приложение СберБанк Онлайн. Для компаний тоже выгодно перейти на зарплатное обслуживание к нам. Те, кто оформит с нами договор до конца июля, не будут платить комиссию за зачисление зарплаты на карты сотрудников до конца года.

На площадках наших зарплатных клиентов мы организуем цифровые офисы. Они представляют собой кабинки или рабочие места, оборудованные нашими СберПорталами. Сотрудники предприятия могут выйти на связь со специалистами банка и решить свои вопросы в удобное для себя время.

Ну и, разумеется, у наших клиентов есть масса возможностей экономить на использовании сервисов экосистемы при оформлении подписок на самые популярные из них — «СберПрайм» и «СберПрайм+». Помимо скидок по подписке, в ряде случаев можно оплачивать до 99% стоимости товара или услуги бонусами СберСпасибо. Масса выгодных предложений на таких условиях доступна на нашем маркетплейсе СберМегаМаркет.

Кстати, подписки пользуются стабильным спросом — с начала года и на середину мая в Алтайском отделении оформлено почти 16,3 тысяч подписок. Когда вы их подключаете, то больше не думаете о промокодах, ваше пользование сервисами уже будет дешевле.

Также напомню, что клиенты Сбера для оплаты коммунальных услуг, сотовой связи и других платежей могут установить автоплатёж в мобильном приложении СберБанк Онлайн — и больше не думать о том, когда нужно совершить ту или иную регулярную оплату. В приложении получится самостоятельно рассчитать ежемесячную сумму по потребительскому кредиту или ипотеке, варьируя сроками, первоначальным взносом, суммой, что тоже очень удобно.