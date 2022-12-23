Влажный корм для кошек Монж, как его подобрать?

Сегодня на рынке можно найти огромное количество кормов для животных, как влажного, так и сухого. Корм для животных Монж включает себя и тот, и другой виды. Чаще всего, в целях экономии, владельцы кошек берут влажный корм как вкусняшку, и дают животному раз в сутки, а то и в несколько дней. И не каждый знает, что есть такие лакомства, которые могут быть не полезными для домашнего пушистика. Для того, чтобы не навредить любимцу семьи, стоит изучить разновидности влажных кормов, чтобы научиться их выбирать.

Виды влажного кошачьего корма

Основная градация кошачьего корма такого типа идет от наиболее дешевого к наиболее дорогостоящему.

1. Эконом класс — наиболее дешевые виды влажных кормов, которые представлены во всех современных Зоо-магазинах. Здесь низкая стоимость обеспечивается за счет того, что в пакетики добавлены субпродукты, мясокостная мука, соя и жиры. Такая еда не приносит пользы животному, поэтому не стоит давать такие лакомства слишком часто. При выборе стоит изучить состав, чтобы в нем присутствовали хоть какие-то натуральные компоненты, и при этом было меньше вкусовых и пищевых добавок.

2. Премиум корма — они относятся к наиболее популярным, так как сочетают в себе приемлемую стоимость и хорошее качество. Для вкуса могут добавлять ароматизаторы, немного жира, но в целом компоненты у таких жидких кормов натуральные. При выборе обратить внимание на привлекательный внешний вид и вкусный запах как у натурального мяса.

3. Супер-премиум корма — такие мокрые корма дорогостоящие за счет того, что в составе практически нет химических компонентов, а мясо проходит тщательную термическую обработку. За счет этого усвояемость таких кормов составляет 70 процентов. В данной группе можно найти не только стандартные виды, но и диетические, гипоаллергенные и т.д.

4. Корма класса Холистик — в такую группу входят только те виды корма, в которых мясо проходит тщательный отбор, не имеет химических добавок, проверено специалистами, поэтому безопасно для питомцев.

Поэтому при выборе корма не стоит смотреть только на выгодную цену, ведь есть большой шанс, что питомец заболеет, употребляя кошачий корм эконом-класса. Иногда, неправильное питание может привести даже к летальным исходам. А корма Супер-премиум и Холистик не каждый сможет себе позволить.

Ввиду этого, возможно, лучшим решением для многих будет выбор корма премиум класса по приемлемой стоимости. Такие лакомства полезны, но их желательно давать кошке не более одного раза в сутки.