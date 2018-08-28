Впервые в Барнауле пройдет ярмарка дополнительного образования

Это уникальное событие для детей школьного возраста, нацеленное показать весь спектр внешкольных услуг. Вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка. В общем всё, чем могут дополнительно заниматься дети во время учебного года.
Ярмарка будет проходить на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта ТРЦ «Пионер».
А с 14.00 до 16.00 пройдет праздничное шоу, посвященное Дню знаний, с конкурсами и призами от спонсоров мероприятия:
- Парфюмерной сети «РИВ ГОШ»
- Туристического агентства «Anex shop»
- Кафе «Матрешка»
- Магазина «Аскона»
- Компании «Ростелеком»
- Магазина «Мир удивительных товаров»
- Магазина детской одежды «Стрекоза»
- Магазина мужской одежды «Классик»
- Сети салонов «Секунда»
- Химчистки «Bellichi»
- Магазина аксессуаров «Тауа»
- Парикмахерской «Эль Стиль»
- Магазина «Мир носков»
- Компании «Дар-Алтая»
- Пиццерии «Chicago»
- Ресторана «Кинза и Мята»
- Пиццерии «Manhattan Pizza»
- Компании «Burger King»
В программе выступят творческие коллективы, которые не только покажут свое творчество, но и проведут для вас мастер классы!
Образцовый коллектив Алтая Шоу театр песни «Каприз», Театр песни «Фа-соль», Танцевальный коллектив «Роза Фибор», студия танца «Лариса», дуэт аккордеонистов «ТВИНС», а также шоу «пицца-акробатики» от бренд-шефа пиццерии «Chicago» и многие другие.
Ждем вас!
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