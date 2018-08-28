Впервые в Барнауле пройдет ярмарка дополнительного образования

Это уникальное событие для детей школьного возраста, нацеленное показать весь спектр внешкольных услуг. Вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка. В общем всё, чем могут дополнительно заниматься дети во время учебного года.

Ярмарка будет проходить на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта ТРЦ «Пионер».

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А с 14.00 до 16.00 пройдет праздничное шоу, посвященное Дню знаний, с конкурсами и призами от спонсоров мероприятия:

Парфюмерной сети «РИВ ГОШ»

Туристического агентства «Anex shop»

Кафе «Матрешка»

Магазина «Аскона»

Компании «Ростелеком»

Магазина «Мир удивительных товаров»

Магазина детской одежды «Стрекоза»

Магазина мужской одежды «Классик»

Сети салонов «Секунда»

Химчистки «Bellichi»

Магазина аксессуаров «Тауа»

Парикмахерской «Эль Стиль»

Магазина «Мир носков»

Компании «Дар-Алтая»

Пиццерии «Chicago»

Ресторана «Кинза и Мята»

Пиццерии «Manhattan Pizza»

Компании «Burger King»

В программе выступят творческие коллективы, которые не только покажут свое творчество, но и проведут для вас мастер классы!

Образцовый коллектив Алтая Шоу театр песни «Каприз», Театр песни «Фа-соль», Танцевальный коллектив «Роза Фибор», студия танца «Лариса», дуэт аккордеонистов «ТВИНС», а также шоу «пицца-акробатики» от бренд-шефа пиццерии «Chicago» и многие другие.

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер» Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в Сайт: www.pionermall.ru Социальные сети: Вконтакте, Instagram

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