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4 сентября
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Впервые в городе состоялась шоу-ярмарка дополнительного образования

2 сентября в ТРЦ «Пионер» прошла шоу-ярмарка «Открытый урок».

Шоу-ярмарка "Открытый урок".
Шоу-ярмарка "Открытый урок".
Дмитрий Лямзин

Это было ярко, красочно и незабываемо! По-настоящему уникальное событие для детей школьного возраста и их родителей. Здесь можно было познакомиться и в живую увидеть то, чем можно дополнительно заниматься детям вне школы. Вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка. Весь спектр дополнительного образования предстал перед посетителями торгового центра Пионер.

Ярмарка и шоу проходили на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта. В программе выступали творческие коллективы, которые не только показывали свое великолепное творчество и потрясающие номера, но и проводили мастер классы для всех желающих!

Все посетители ТРЦ Пионер получили море позитивных впечатлений и огромное количество призов и подарков от спонсоров мероприятия:

  • Туристического агентства «Anex shop»
  • Кафе «Матрешка»
  • Магазина «Аскона»
  • Компании «Ростелеком»
  • Магазина «Мир удивительных товаров»
  • Магазина детской одежды «Стрекоза»
  • Магазина мужской одежды «Классик»
  • Сети салонов «Секунда»
  • Магазина аксессуаров «Тауа»
  • Парикмахерской «Эль Стиль»
  • Магазина «Мир носков»
  • Компании «Дар-Алтая»
  • Пиццерии «Chicago»
  • Ресторана «Кинза и Мята»
  • Пиццерии «Manhattan Pizza»
  • Блинной «Сковородовна»
  • Кафе «5 специй»
  • Магазина «Пеплос»

Дети были в восторге! Родители счастливы! А Торговый центр Пионер купался в улыбках и звонком смехе детей!

Будем ждать вас на новые праздники в ТРЦ Пионер!

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ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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