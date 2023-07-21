Время перемен и новых достижений

Начиная с бартера в каменном веке, сфера торговли трансформировалась в высокотехнологичную историю с возможностью выбора из тысячи товаров и бесконтактной оплатой. Меняется покупательское поведение, рынок и тенденции. И мы тоже меняемся, чтобы сохранить связь с покупателем и удовлетворить его потребности. Что нового произошло с компанией НОВЭКС в последний год и чем мы планируем заниматься дальше — в этой статье.

Пустые полки: миф или реальность

2022 год принёс нам временную или полную потерю привычных мировых брендов и перебои с поставками. Однако эти трудности дали возможности роста для собственных торговых марок и товаров отечественного производства. Разработанные совместно с Дрогери Союз бренды Siola (женская гигиена), Larun (гели для душа и шампуни), Zip ( мужская косметика и аксессуары для бритья), SnowGloss (зубные пасты и ополаскиватели для полости рта), Ecoroom (бытовая химия и средства для стирки), в отличие от транснационалов стабильно были на полке и радовали покупателей новинками. Общее количество новинок в ассортименте магазинов стало рекордным за последние годы — 13 370 шт. за год. Отдел управления ассортиментом провел большую работу, чтобы найти товары, которые устроят наших покупателей по цене и качеству.

НОВЭКС — уход за собой и домом. Фото предоставлено компанией "Новэкс". НОВЭКС — уход за собой и домом. Фото предоставлено компанией "Новэкс". НОВЭКС — уход за собой и домом. Фото предоставлено компанией "Новэкс".

В трудные времена хочется быть ближе

Более тесный контакт нам удалось установить с покупателем благодаря запуску мобильного приложения и CDP платформы. Это новые проекты, которые дали возможность «поселиться» прямо в телефоне покупателя, точечно коммуницировать с ним и понимать, что, как часто и каким способом он покупает. Сейчас приложение насчитывает порядка 200 000 установок. Покупать онлайн стало удобнее, тем более, что свою покупку можно забрать в любом ближайшем магазине НОВЭКС или заказать курьерскую доставку.

В НОВЭКС можно совершить покупку онлайн и забрать заказ в ближайшем магазине. Фото предоставлено компанией "Новэкс".

Свободная касса!

Основным ядром нашей целевой аудитории является поколение Y, так называемые миллениалы. Психология их покупательского поведения получает тенденцию автономности, и причиной этому послужили постковидные времена и распространение маркетплейсов. Минимизация контактов и скорость — стали важными критериями при принятии решения о покупке. Нужно быстро, просто и комфортно. Именно поэтому мы предлагаем нашему покупателю не только возможность покупать онлайн через приложение, но и «снизить тревожность» в розничных магазинах с помощью касс самообслуживания. Покупатель может самостоятельно выбрать товар в магазине, отсканировать и оплатить его на кассе самообслуживания без дополнительного контакта с персоналом и очередей. На данный момент кассами самообслуживания оборудовано порядка 20% магазинов и через них проходит от 12 до 25% всех чеков. Дать возможность клиенту совершать покупку как и когда удобно — одна из важнейших задач для сохранения долгих и взаимовыгодных отношений.

Про импортозамещение

Одним из преимуществ входа в кризисный период для нас стал большой склад и торговые запасы. Благодаря внедрению сортировочной линии, которую для нас разрабатывала и монтировала компания из Санкт-Петербурга, мы смогли оптимизировать работу склада и не увеличивать штат сотрудников при открытии новых магазинов и увеличении объёмов поставок. После сбора заказа на складе, кладовщики маркируют коробки штрихкодами, которые содержат в себе всю информацию, и система считывает эти коды, распределяя коробки в нужные заказы.

Большой склад и торговые запасы стали для компании НОВЭКС преимуществом при входе в кризис. Фото предоставлено компанией "Новэкс".

Стираем границы

Торговая сеть НОВЭКС уже давно перешагнула границы домашнего региона, и сейчас 64% магазинов розничной сети находятся за пределами Алтайского края. После февраля 2022 года мы не заморозили проекты по открытию новых магазинов. Это стало возможным благодаря тому, что открытия происходят за счет собственных средств. Только в 2022 и неполном 2023 году открылся еще 61 новый светлый, яркий и удобный розничный магазин.

Залог крепких отношений с покупателями — стабильность и новизна. Казалось бы — это же взаимоисключающие понятия? Но современный мир диктует свои правила. Cейчас как никогда нужно найти баланс и сохранить свою опору в виде прочных отношений с партнерами и сотрудниками. Именно стабильная основа помогает пробовать новое, запускать проекты и продолжать радовать покупателей. Желаем нашим коллегам из сферы торговли сохранить баланс между стабильностью и новизной, для крепких и прочных отношений с любимыми покупателями. С Днем торговли!