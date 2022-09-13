Все по делу и только о продажах. Специалистов по продажам приглашают на бесплатный форум в Барнаул

Сегодня в условиях постоянных изменений важно понимать, какую стратегию выбрать для успешных продаж. Это можно сделать бесплатно на бизнес-форуме «Территория продаж» в Барнауле.

29 сентября организаторы приглашают специалистов по продажам, которые хотят адаптироваться к изменениям и узнать про новые возможности для роста продаж.

Ведущие эксперты раскроют ошибки в работе с целевой аудиторией. Расскажут, как сегодня продавать, а не навязывать. Главное, что все руководства подкреплены востребованными кейсами. Это опыт, который состоит из реальных ошибок и грамотных решений. Вам остается только выбирать, что взять в работу. Оцените сами полную программу>>

На форуме вы узнаете: как выполнять KPI на фоне сниженного спроса и не терять клиентов;





заново монетизировать свою клиентскую базу;





трансформировать продажи сегодня , чтобы обеспечить прибыль завтра;





чтобы обеспечить прибыль завтра; усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM;





адаптироваться к новой реальности и использовать опыт для следующих вызовов.

Эксперты форума — компании Битрикс24, Яндекс. Бизнес, МойСклад. Эта ваша возможность встретиться с топ-менеджерами крупных брендов.

Вам нужно посетить офлайн-форум , если: вы перестали выполнять KPI. На форуме вы получите четкие инструкции , кому , где и как продавать в новое время.



думаете , что полезных бизнес-мероприятий нет. Вместо докладов с теорией — кейсы и пошаговые руководства для решения конкретных проблем сегодня.



никак не можете сосредоточиться на развитии. Начните с малого — посетите практический форум и составьте план действий за половину рабочего дня.

Это тот случай, когда с вами говорят открыто. Да, сегодня есть сложности, да — клиенты меняются. Но это не значит, что пора закрывать бизнес. Воспользуйтесь возможностью бесплатно научиться зарабатывать по-новому.

Места в зале ограничены, поэтому пройдите регистрацию участника заранее. Записи с форума не будет. Занесите 29 сентября в календарь как событие, которое нельзя пропустить

Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании X3Group по тел. 8 (3852) 55-58-07 или email: uka@x3group.ru

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