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Всегда в тренде. Где в Барнауле можно найти большой выбор европейских интерьеров

— Компания «Квадро Интерьер» — один из лидеров рынка эксклюзивных интерьерных материалов по оценке дизайнеров! Как вам это удается, несмотря на постоянные кризисы в мире, пандемию и большое предложение аналогов на рынке?

Екатерина Елисеева.
Екатерина Елисеева.
Фото Дмитрия Лямзина

Екатерина Елисеева,
директор салона «Квадро Интерьер»:

— Секрет очень прост! На первом месте у нас клиент с его желанием сделать интерьер своего дома лучшим местом для отдыха и жизни. Поверьте, наши клиенты знают себе цену и предъявляют очень серьезные требования к выбору материалов для обустройства пространств, в которых собираются жить и работать. И им все равно — есть кризис или нет. Если он хочет машину — он купит ее, пусть не сразу, а через полгода.

Так и с интерьерами. Да, сейчас есть другие задачи, связанные с кризисом или пандемией, но наши заказчики хорошо понимают, что жить нужно сегодня, а не завтра или потом! Для наших клиентов понятие счастья, моды, удовольствия от побед — не просто слова!

Чтобы получился идеальный результат, нужна синергия видения клиента, опыта и вдохновения архитектора, а также надежный поставщик, предвосхищающий ожидания обоих! Вот это мы успешно делаем уже 19 лет!

«Квадро Интерьер» первым в Барнауле начал предлагать европейские интерьеры. Мы открылись в 2002 году, за прошедшие годы заработали себе репутацию надежной компании, которой можно доверять и с которой можно заходить в разные проекты с любым бюджетом.

Наша надежность — это:

  1. Сотрудники, многие из которых работают в компании более 10 лет.
  2. Собственные средства, которые в несколько раз превышают обязательства перед клиентами.
  3. Надежные европейские и российские партнеры.
  4. Большой опыт работы в условиях меняющегося рынка.

Работать в нашей компании и легко, и просто, если ты профессионал, хорошо знаешь фабрики, их ассортимент, работаешь в специальных программах по подбору и расчету. Мы предъявляем особые требования к новичкам. Берем в свою команду только тех, кто может нас усилить! Взамен гарантируем зарплату выше рынка, постоянное обучение и развитие. Сейчас есть несколько вакансий в связи с открытием новых направлений.

Цифры

«Квадро Интерьер» — это два салона

  • Первый находится по адресу пр. Строи­телей, 14-а — это экспозиционное пространство площадью 900 кв. м, где представлены немецкая сантехника, итальянская плитка, свет, обои, декор.
  • Второй салон расположен по адресу пр. Строителей, 56-б, где на площади более 1000 кв. м представлены немецкие кухни, итальянская мебель, двери, перегородки, паркет.

Более 3000 образцов материалов на экспозиции.

  • Прямые контракты с 38 европейскими фабриками.

Ежемесячно в каждый салон поступает как минимум 2−3 новинки!

Из последнего:

  • дизайнерская краска Mons,
  • плита от Ver­sa­ce,
  • сантехника бренда Duravit,
  • техника Miele,
  • кухни от Aster,
  • двери высотой 2,6 м от Union и высотой 3 м — от Rimadesio.

г. Барнаул, пр. Строителей, 14-а
+7 (3852) 223−000
plitka@kuadro.ru
santeh@kuadro.ru
svet@kuadro.ru
design@kuadro.ru
@quadrointerier

г. Барнаул, пр. Строителей, 56-б, корп. 1
+7 (3852) 223−000
+7−983−553−97−74
mebel@kuadro.ru
@quadrostudio1

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