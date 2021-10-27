Всегда в тренде. Где в Барнауле можно найти большой выбор европейских интерьеров

Екатерина Елисеева,
директор салона «Квадро Интерьер»:
— Секрет очень прост! На первом месте у нас клиент с его желанием сделать интерьер своего дома лучшим местом для отдыха и жизни. Поверьте, наши клиенты знают себе цену и предъявляют очень серьезные требования к выбору материалов для обустройства пространств, в которых собираются жить и работать. И им все равно — есть кризис или нет. Если он хочет машину — он купит ее, пусть не сразу, а через полгода.
Так и с интерьерами. Да, сейчас есть другие задачи, связанные с кризисом или пандемией, но наши заказчики хорошо понимают, что жить нужно сегодня, а не завтра или потом! Для наших клиентов понятие счастья, моды, удовольствия от побед — не просто слова!
Чтобы получился идеальный результат, нужна синергия видения клиента, опыта и вдохновения архитектора, а также надежный поставщик, предвосхищающий ожидания обоих! Вот это мы успешно делаем уже 19 лет!
«Квадро Интерьер» первым в Барнауле начал предлагать европейские интерьеры. Мы открылись в 2002 году, за прошедшие годы заработали себе репутацию надежной компании, которой можно доверять и с которой можно заходить в разные проекты с любым бюджетом.
Наша надежность — это:
- Сотрудники, многие из которых работают в компании более 10 лет.
- Собственные средства, которые в несколько раз превышают обязательства перед клиентами.
- Надежные европейские и российские партнеры.
- Большой опыт работы в условиях меняющегося рынка.
Работать в нашей компании и легко, и просто, если ты профессионал, хорошо знаешь фабрики, их ассортимент, работаешь в специальных программах по подбору и расчету. Мы предъявляем особые требования к новичкам. Берем в свою команду только тех, кто может нас усилить! Взамен гарантируем зарплату выше рынка, постоянное обучение и развитие. Сейчас есть несколько вакансий в связи с открытием новых направлений.
Цифры
«Квадро Интерьер» — это два салона
- Первый находится по адресу пр. Строителей, 14-а — это экспозиционное пространство площадью 900 кв. м, где представлены немецкая сантехника, итальянская плитка, свет, обои, декор.
- Второй салон расположен по адресу пр. Строителей, 56-б, где на площади более 1000 кв. м представлены немецкие кухни, итальянская мебель, двери, перегородки, паркет.
Более 3000 образцов материалов на экспозиции.
- Прямые контракты с 38 европейскими фабриками.
Ежемесячно в каждый салон поступает как минимум 2−3 новинки!
Из последнего:
- дизайнерская краска Mons,
- плита от Versace,
- сантехника бренда Duravit,
- техника Miele,
- кухни от Aster,
- двери высотой 2,6 м от Union и высотой 3 м — от Rimadesio.
г. Барнаул, пр. Строителей, 14-а
+7 (3852) 223−000
plitka@kuadro.ru
santeh@kuadro.ru
svet@kuadro.ru
design@kuadro.ru
@quadrointerier
г. Барнаул, пр. Строителей, 56-б, корп. 1
+7 (3852) 223−000
+7−983−553−97−74
mebel@kuadro.ru
@quadrostudio1