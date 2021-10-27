Всегда в тренде. Где в Барнауле можно найти большой выбор европейских интерьеров

— Секрет очень прост! На первом месте у нас клиент с его желанием сделать интерьер своего дома лучшим местом для отдыха и жизни. Поверьте, наши клиенты знают себе цену и предъявляют очень серьезные требования к выбору материалов для обустройства пространств, в которых собираются жить и работать. И им все равно — есть кризис или нет. Если он хочет машину — он купит ее, пусть не сразу, а через полгода.

Так и с интерьерами. Да, сейчас есть другие задачи, связанные с кризисом или пандемией, но наши заказчики хорошо понимают, что жить нужно сегодня, а не завтра или потом! Для наших клиентов понятие счастья, моды, удовольствия от побед — не просто слова!

Чтобы получился идеальный результат, нужна синергия видения клиента, опыта и вдохновения архитектора, а также надежный поставщик, предвосхищающий ожидания обоих! Вот это мы успешно делаем уже 19 лет!

«Квадро Интерьер» первым в Барнауле начал предлагать европейские интерьеры. Мы открылись в 2002 году, за прошедшие годы заработали себе репутацию надежной компании, которой можно доверять и с которой можно заходить в разные проекты с любым бюджетом.

Наша надежность — это:

Сотрудники , многие из которых работают в компании более 10 лет. Собственные средства , которые в несколько раз превышают обязательства перед клиентами. Надежные европейские и российские партнеры. Большой опыт работы в условиях меняющегося рынка.

Работать в нашей компании и легко, и просто, если ты профессионал, хорошо знаешь фабрики, их ассортимент, работаешь в специальных программах по подбору и расчету. Мы предъявляем особые требования к новичкам. Берем в свою команду только тех, кто может нас усилить! Взамен гарантируем зарплату выше рынка, постоянное обучение и развитие. Сейчас есть несколько вакансий в связи с открытием новых направлений.