Особой популярностью у барнаульцев пользуется колбасная продукция серии ГОСТ. В частности, любимая многими поколениями колбаса «Докторская» из натурального мяса и ароматных специй. Это настоящая классика вкуса! Колбаса «Краковская» полукопченая — «визитная карточка» компании «Барнаульский пищевик», является бесспорным хитом и пользуется заслуженной популярностью среди покупателей. «Краковская» выпускается только в натуральной оболочке, в форме колец, имеет ни с чем несравнимый аромат, получаемый в процессе копчения на настоящих буковых опилках. Она может быть самостоятельной закуской на вашем столе, а так же идеально подойдет для приготовления бутербродов, канапе и других вкусных блюд. Полукопченая колбаса «Армавирская» включает в состав свинину, грудинку свиную, говядину, смесь перцев и свежий чеснок. Натуральная оболочка «черева» и копчение на буковых опилках в специальных коптильных камерах придают достойны вкус и приятный аромат. А настоящие гурманы не смогут отказаться от варено-копченого «Сервелата». Изысканный вкус, натуральное мясо и неповторимый аромат от копчения. Настоящее украшение любого праздника!
Напоминаем, что продукцию серии ГОСТ можно найти во всех крупных торговых сетях края и фирменных магазинах «Мясная лавка""Барнаульский пищевик» по адресам:
- Пр. Ленина, 116
- Красноармейский проспект, 64
- ул. Островского, 41 (квартал «Невский»)
- ул. Попова, 76
- ул. Малахова, 79
- Змеиногорский тракт, 104м/5
- ул. Молодежная, 56
- Павловский тракт, 142-б
- ул. Панфиловцев, 22-б
- ул. Пионеров, 10
- ул. Трактовая, 88-б
- ул. Юрина, 299-а
- ул. Павловская, 88 (Ребрихинский район, село Клочки)
- пер. Пожогина, 2 (Павловский район, село Павловск)