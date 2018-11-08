8 ноября отмечается всемирный день качества. Он был учрежден Европейской организацией качества при ООН в 1990 году. Однако задолго до этого в Советские времена эталоном качества продукции являлся знак ГОСТ. Эта аббревиатура Государственный общесоюзный стандарт была введена еще в 1940 году. Тогда же были утверждены правила нумерации ГОСТов: их стали обозначать «порядковым номером, начиная с первого, с добавлением к номеру через тире сокращенного обозначения года утверждения или пересмотра стандарта». Сегодня предприятие «Барнаульский пищевик» чтит лучшие традиции тех времен и производит широкую линейку колбас серии ГОСТ.

Особой популярностью у барнаульцев пользуется колбасная продукция серии ГОСТ. В частности, любимая многими поколениями колбаса «Докторская» из натурального мяса и ароматных специй. Это настоящая классика вкуса! Колбаса «Краковская» полукопченая — «визитная карточка» компании «Барнаульский пищевик», является бесспорным хитом и пользуется заслуженной популярностью среди покупателей. «Краковская» выпускается только в натуральной оболочке, в форме колец, имеет ни с чем несравнимый аромат, получаемый в процессе копчения на настоящих буковых опилках. Она может быть самостоятельной закуской на вашем столе, а так же идеально подойдет для приготовления бутербродов, канапе и других вкусных блюд. Полукопченая колбаса «Армавирская» включает в состав свинину, грудинку свиную, говядину, смесь перцев и свежий чеснок. Натуральная оболочка «черева» и копчение на буковых опилках в специальных коптильных камерах придают достойны вкус и приятный аромат. А настоящие гурманы не смогут отказаться от варено-копченого «Сервелата». Изысканный вкус, натуральное мясо и неповторимый аромат от копчения. Настоящее украшение любого праздника!

ГОСТ — это по-нашему! Источник: компания Барнаульский пищевик

Напоминаем, что продукцию серии ГОСТ можно найти во всех крупных торговых сетях края и фирменных магазинах «Мясная лавка""Барнаульский пищевик» по адресам: