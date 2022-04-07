7 апреля
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Потребитель

ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях. Первую сделку по ставке 11,7% банк провел в Новосибирске. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

«ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2−4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в „стройке“, так и смежных отраслях», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.

Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной» — 20 лет.

Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое — до 80%.

Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

Банк ВТБ (ПАО)

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