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ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

К нам поступают вопросы, могут ли быть изменены ставки по ранее выданным кредитам в ВТБ, в том числе и ипотеке.

ВТБ заявляет, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе — процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Банк ВТБ (ПАО)

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