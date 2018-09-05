ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

Банк ВТБ возобновляет акцию «Начнем с лучшего!» для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.

В период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса"/"Развитие», «Бизнес-онлайн"/"Премиум». Клиентам будут доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.

Сергей Сопов, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае отметил: «При выборе банка компании учитывают такие факторы, как качество обслуживания, современные сервисы и продукты, и что немаловажно — ценовые параметры. Банк ВТБ регулярно запускает различные льготные предложения в поддержку бизнеса. В рамках данной акции мы рассчитываем на хороший отклик со стороны малого и среднего предпринимательства».

Акция продлится с 3 сентября по 31 декабря 2018 года. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции.

На сегодняшний момент на обслуживании в банке ВТБ в Барнауле находятся около 6 тысяч расчетных счетов юридических лиц. До конца года в планах банка дальнейшее существенное увеличение количества обслуживаемых счетов.