16 июня
﻿
Потребитель

ВТБ предлагает снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года

ВТБ предлагает снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы. Новые параметры помогут выполнить цели нацпроекта по вводу жилья, будут логичны на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ и позволят населению комфортно планировать свои расходы на будущее при покупке недвижимости. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе ПМЭФ-2022.

10 июня регулятор в четвертый раз подряд уменьшил ключевую ставку, которая с конца февраля сократилась с 20 до 9,5%. За последние два месяца банки существенно улучшили параметры жилищного кредитования, вернув ставки по стандартным программам к показателям начала года и фактически уравняв их с условиями ипотеки с господдержкой.

«Ставки в 12% и 9% по госпрограмме были установлены в большей степени как „антикризисные“ и уже сыграли свою роль в поддержке рынка ипотеки весной этого года. Дальнейшее смягчение политики регулятора должно оказать влияние на госпрограмму, вернув ставку по ней на более низкий уровень, как это уже было в пандемию. Такое решение позволит повысить спрос клиентов на покупку недвижимости — причем как на первичном, так и вторичном рынке, ведь сегодня они тесно связаны. Мы уверены, что подобная мера наряду с продлением госпрограммы после 2022 года будет позитивно воспринята клиентами и рынком. Кроме того, это позволит выполнить национальные цели — нарастить объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год и улучшить условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно», — заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что с учетом стабилизации экономической ситуации в дальнейшем и снижения ключевой ставки необходимость в программах господдержки отпадет сама — они будут заменены собственными предложениями банков.

Кроме того, с учетом приоритетной задачи поддержки российских семей стоит расширить условия господдержки для клиентов с детьми.

«Программа „семейной ипотеки“ действует с 2018 года и, безусловно, пользуется спросом: мы выдали по ней уже 94 тысяч кредитов более чем на 340 млрд рублей. По нашей оценке, ее востребованность с годами будет только возрастать и положительно влиять на социальную политику нашего государства и улучшение демографической ситуации. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже закрепить ее как постоянно действующую программу», — добавил зампред ВТБ.

Со своей стороны ВТБ принял решение досрочно, уже с 16 июня, снизить ставку по своим стандартным ипотечным программам на 0,4 п.п. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получении зарплаты на карту ВТБ.

В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость