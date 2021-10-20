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ВТБ признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса в России по версии Global Finance

ВТБ стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance. В рамках премии отмечены банки, которые предоставляют лучшие услуги для малого и среднего бизнеса своей страны.

Журнал Global Finance впервые провел премию SME Bank Awards, чтобы отметить значимость банков, которые оказывают поддержку для малого и среднего бизнеса — сегмента, наиболее пострадавшего от пандемии COVID-19 во всем мире. Лауреаты были выбраны в 66 странах на основе заявок банков и независимых исследований с участием инсайдеров отрасли, руководителей и экспертов в области технологий. Издание учитывало такие критерии как знание потребностей предпринимателей, широкий спектр продуктов и услуг, положение банка на рынке и инновации.

«Мы благодарны коллегам за высокую оценку и признание нас лидерами российского рынка. В рамках стратегии ВТБ создает и внедряет лучшие продукты для среднего и малого бизнеса. Большая часть инноваций приходится на цифровые решения, которые вышли на первый план в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Сегодня более 800 тыс. наших клиентов могут с помощью продуктов и сервисов ВТБ оптимизировать рабочие процессы, экономить временные и финансовые ресурсы. Для этого в новый интернет-банк на омниканальной платформе выведено более 50 финансовых и нефинансовых онлайн-сервисов. Уверен, признание профессионального сообщества вдохновит команду на развитие еще более полезной и технологичной экосистемы для предпринимателей», − отметил Денис Бортников, заместитель президента − председателя правления ВТБ.

«В рамках технологической трансформации ВТБ работает над возможностью предоставлять клиентам лучшие на рынке финансовые и нефинансовые продукты и сервисы онлайн. Одним из важнейших аспектов этой работы является создание омниканальной платформы, которая позволяет параллельно разрабатывать и внедрять новые продукты сразу во все сферы обслуживания клиентов. Следует отметить, что мы разработали линейку полностью новых продуктов и вывели их в новый интернет-банк и другие　каналы　банка. Мы благодарим жюри за высокую оценку нашего решения и продолжим　делать все, чтобы продукты и сервисы ВТБ становились еще удобнее для клиентов среднего и малого бизнеса», — прокомментировал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Экосистема продуктов для среднего и малого бизнеса ВТБ построена вокруг потребностей предпринимателей на каждом этапе развития компании. Для их обслуживания банк внедрил инновационную на российском рынке омниканальную платформу. В числе ее преимуществ — скорость решения запросов, персонализация, бесшовность и удобные инструменты коммуникации с клиентами. Благодаря новым интеллектуальным сервисам 55% обращений в интернет-банке обрабатываются автоматически.

Ранее в этом году ВТБ получил три награды премии Global Banking & Finance Awards в номинациях «Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке», «Лучший банк России для МСБ», а также «Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021». ВТБ также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.

Справка

Журнал Global Finance основан в 1987 году, издается тиражом 50 тыс. экземпляров, распространяется в 193 странах. Головной офис издания находится в Нью-Йорке. Global Finance регулярно выбирает лучшие банки и других поставщиков финансовых услуг. Награды журнала являются признанным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

Источник: Банк ВТБ (ПАО)

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