26 августа
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Потребитель

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%. Одновременно банк вводит дополнительный дисконт к ипотечной ставке в 0,3 п.п. за онлайн-подачу заявки на кредит.

Минимальный первый взнос в размере 15% доступен при приобретении квартир, апартаментов, машино-мест и кладовок на первичном и вторичном рынке недвижимости. Требование к первому взносу при получении кредита на строительство и покупку домов и таунхаусов снижено до 20%.

— Благодаря стабилизации экономической ситуации, замедлению инфляции и поэтапному смягчению политики регулятора нам удалось существенно улучшить условия оформления ипотеки. Помимо снижения ставок к прошлогодним значениям возвращается теперь и уровень первого взноса. Заемщики смогут быстрее выйти на сделку. Дополнительно мы снижаем ставку по жилищным кредитам при подаче онлайн-заявки. Для наших клиентов наличие такого дисконта уже стало таким же привычным, как и добрая традиция запускать первым в новую квартиру кота, — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Банк ВТБ (ПАО)

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