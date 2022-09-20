ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%

ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный размер первого взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке установлен на уровне 10%.

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости.

Банк ВТБ (ПАО)