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ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой

Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке — 0,1%.

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п.п. как для готового, так и строящегося жилья. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

«Приоритетной задачей ВТБ является адресная поддержка населения. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, в рамках нового раунда повышения ставок мы решили не менять условия для участников госпрограмм. В ситуации, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, считаем важнейшей социальной задачей сохранение ставок по льготным программам для улучшения качества жизни российских семей. Поэтому особенно важно заранее принять решение о модернизации госипотеки в этом году для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов. На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года», — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2021 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили около 300 тысяч кредитов более чем на 1 трлн рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил свыше 20%. По итогам всего 2021 г. продажи ипотеки впервые в истории доведены ВТБ до 1,1 трлн рублей.

Банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность своим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка.

Более подробную информацию об условиях предоставления и ставках можно посмотреть на сайте www.vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО).

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