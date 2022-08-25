25 августа
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Потребитель

ВТБ: спрос на карты «Мир» в регионах Алтая вырос в 4 раза

В первом полугодии 2022 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в банке ВТБ около 30 тысяч карт «Мир», что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую карту клиенты оформили в цифровом виде.

Наиболее динамично растет спрос на цифровые карты «Мир», которые можно моментально оформить через интернет-банк. По сравнению с первым полугодием 2021 года интерес к картам «Мир» в виртуальном формате вырос в 16 раз.

Также кратно вырос и оборот операций по цифровым картам, что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. В целом объем транзакций жителей Алтая по картам «Мир» от ВТБ в первом полугодии превысил 6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.

По статистике ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Алтайском крае и Республике Алтай с начала года выросла до 42%. В обороте цифровых карт доля «Мира» увеличилась с 25% в январе до 95% в июне.

— Мы отмечаем высокий интерес жителей края к цифровым картам «Мир» — по итогам полугодия на их долю приходится уже пятая часть эмиссии. Такую карту можно выпустить всего в несколько кликов в приложении или web-версии ВТБ Онлайн и сразу же начать использовать, в том числе для получения социальных выплат. Те, кто привык пользоваться бесконтактной оплатой, могут добавить выпущенную карту в один из действующих pay-сервисов — например, Mir Pay — и оплачивать покупки в оффлайн и интернет-магазинах с помощью привычной опции, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

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