ВТБ: спрос на карты «Мир» в регионах Алтая вырос в 4 раза

В первом полугодии 2022 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в банке ВТБ около 30 тысяч карт «Мир», что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую карту клиенты оформили в цифровом виде.

Наиболее динамично растет спрос на цифровые карты «Мир», которые можно моментально оформить через интернет-банк. По сравнению с первым полугодием 2021 года интерес к картам «Мир» в виртуальном формате вырос в 16 раз.

Также кратно вырос и оборот операций по цифровым картам, что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. В целом объем транзакций жителей Алтая по картам «Мир» от ВТБ в первом полугодии превысил 6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.

По статистике ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Алтайском крае и Республике Алтай с начала года выросла до 42%. В обороте цифровых карт доля «Мира» увеличилась с 25% в январе до 95% в июне.