7 декабря
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Потребитель

ВТБ удвоил выдачу автокредитов в Алтайском крае в ноябре

В ноябре заемщики ВТБ в Алтайском крае получили автокредиты на сумму более 46 млн рублей. Около 40% кредитных сделок оформлено на покупку автомобилей без пробега.

В Алтайском крае в ноябре физические лица провели в ВТБ кредитных сделок на покупку автомобилей на сумму более 46 млн рублей, увеличив результат к октябрю на 93%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 450 заемщиков получили в банке кредиты на покупку авто на сумму свыше 450 млн рублей.

Около 40% продаж в ноябре пришлось на новые машины, спрос на которые продолжил рост на фоне действия программ господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские бренды — самой популярной маркой у жителей края стала Lada, на нее сейчас приходится каждая третья кредитная сделка. Вторую позицию занимает UAZс долей 7%.

-Мы видим, что льготная программа поддержала спрос на автомобили без пробега: в ноябре около 30% заемщиков банка, проживающих в Алтайском крае, воспользовались этой мерой поддержки и приобрели новое транспортное средство. Всего в текущем году наши заемщики заключили на покупку машин по госпрограмме субсидирования 50 кредитных сделок на сумму около 30 млн рублей", — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Банк ВТБ (ПАО)

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