Wi-Fi дома: 5 вопросов о том, как это работает

В интернете можно найти множество материалов про домашний Wi-Fi. Однако не все пользователи знают, как работает эта технология. Телеком-оператор « Дом.ru » отвечает на актуальные вопросы обычных пользователей. Никаких замысловатых технических характеристик и совсем немного терминов.

Зачем нам нужен высокоскоростной интернет?

За последние годы контент в интернете заметно «потяжелел». Причиной стала популярность онлайн-игр, стриминговых сервисов, видео высокого разрешения, облачных решений для загрузки и обмена данными, а также появление «умных» устройств — датчиков температуры, климата, светильников, духовок и даже умных покрывал, которым тоже нужен доступ в сеть. Чтобы пользоваться всем этим сразу, нужна высокая скорость интернета.

Кроме того, увеличилось и количество устройств у одного пользователя. По данным аналитиков, двумя устройствами уже пользуется 31% россиян, а 40% выходит в сеть, используя от 3 до 7 гаджетов. При этом важно знать, что скорость между ними делится. Простой пример: у вас в квартире 5 устройств и тариф со скоростью 30 Мбит/с, значит, на каждое будет приходиться в среднем по 6 Мбит/с. Такой скорости хватит, чтобы проверить почту или пообщаться в мессенджере, но недостаточно для просмотра фильмов онлайн или быстрого скачивания файлов. А если у вас 100 Мбит/с, то на каждый гаджет будет приходиться по 20 Мбит/с, тогда вся семья сможет пользоваться быстрым интернетом одновременно.

Так сколько же устройств можно подключать одновременно?

В теории, сколько угодно. Однако, мы с вами уже выяснили, чем больше устройств подключится к роутеру, тем ниже будет скорость интернета. Каждый роутер рассчитан на определенную скорость передачи данных. Стандартный обеспечит комфортный доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с в квартирах площадью до 45 кв.м. Более продвинутые роутеры подойдут семьям, которые живут в 2−3 комнатных квартирах и пользуются одновременно несколькими устройствами (до 10). Скорость соединения «по воздуху» в этом случае может составить до 300 Мбит/с, «по кабелю» — до 1 Гбит/с. Ну, а если у вас большая семья и большая площадь квартиры, то здесь нужен роутер, который обеспечит скорость доступа до 600 Мбит/с по Wi-Fi и 1 Гбит/с — по проводу.

Где в квартире установить роутер , чтобы всё летало?

Обычно выбирают укромное место, чтобы «коробочка» не бросалась в глаза. Это распространенная ошибка, так как Wi-Fi в итоге может просто «не дотянуться» до вашего гаджета. Так как же поступить? Во-первых, постарайтесь установить роутер так, чтобы между ним и компьютером было как можно меньше стен. Кстати, материал стен тоже важен. Гипсокартон даст минимум помех, а бетон точно снизит проходимость сигнала. Во-вторых, поставьте устройство так, чтобы сигнал проходил не под углом, а напрямую к компьютеру или другому устройству, и перпендикулярно стене — это улучшит качество сигнала и радиус действия роутера. Как и все радиосигналы, Wi-Fi не обтекает преграду, а проходит сквозь нее. В-третьих, если у вас проблемы с беспроводной сетью из-за сильных помех на канале 2.4 ГГц, то выбирайте двухдиапазонный маршрутизатор. Почему? Объясним дальше.

Почему вам может помешать соседская сеть?

Большинство роутеров работает на одной частоте — 2,4 Ггц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств происходит на этой же частоте, поэтому не удивляйтесь, если, установив роутер вблизи холодильника, микроволновой печи и даже беспроводной мыши, вы не получите желаемое качество сигнала. Также на устройство влияет работа роутеров ваших соседей. Исправить ситуацию поможет двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который работает одновременно в 2 диапазонах частот — 2,4 и 5 ГГц. Его преимущества — отсутствие помех, стабильность Wi-Fi-соединения и высокая скорость. По сути это две Wi-Fi-сети в одном квартире. Такое оборудование оптимально подойдет семьям, которые живут в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей.

Как защитить домашний Wi-Fi от взлома?

При установке и подключении роутера уделите внимание собственной безопасности. Придумайте сложный и длинный пароль. При использовании надёжной комбинации символов, где есть буквы и цифры, вероятность взлома сети гораздо ниже. Отключите функцию WPS, которая позволяет подключиться к вашему Wi-Fi без необходимости вводить пароль. В роутерах нового поколения операторы заранее встраивают защиту от атак Dos, чтобы посторонние пользователи не смогли получить доступ к вашим внутренним файлам.

Выбрать роутер, правильно расположить его в квартире, а также настроить и защитить домашнюю сеть можно без лишних хлопот, если обратиться за помощью к профессионалам. Вы можете оставить заявку на сайте «Дом.ru» прямо сейчас, специалисты оператора проконсультируют вас в течение дня. Приятного интернет-серфинга!