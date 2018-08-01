Yota запустила простой конструктор для планшета.

Модель потребления услуг мобильной связи среди пользователей сильно изменилась: если еще два-три года назад людям нужен был безлимитный интернет на все сервисы, то сейчас они ждут максимально персонализированные предложения. Поэтому мы создали гибкую линейку, которая позволяет каждому выбирать то, что нужно именно ему, и не переплачивать.