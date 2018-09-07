Юбилей «Ин вино»: в самую десятку

8 августа барнаульский «Ин вино» отметил десятилетний юбилей. Такой срок для подобного рода заведений в нашей особенной стране — дата внушительная. Тут год идет за два, а то и за три. Вспомните, сколько одних только экономических потрясений за «отчетный период» пережил малый и средний бизнес. А ведь наш бизнес зависим не только и не столько от чисто экономических процессов. Но «Ин вино», как тот самый феллиниевский корабль, все плывет и плывет — мимо рифов, броненосцев, айсбергов и бермудских треугольников бесконечных реформ и ограничений-нововведений. На теме становления и развития бара-магазина на ул. Папанинцев, 111 можно легко защитить несколько кандидатских диссертаций по экономике и социологии.

На вечеринке по поводу десятилетнего юбилея «Ин вино», разумеется, наливали шикарные напитки и выносили потрясающие блюда. Повезло, ох как повезло тем, кто может сказать: «И я там был». Я слушал увлекательные истории от ведущего вечера Игоря Качесова и вспоминал гостей «Ин вино» со всего мира: Итальянцы, французы, испанцы, посланцы Австрии, Шотландии, Словакии, ЮАР, Новой Зеландии, Тайваня, Чили, США, Аргентины.

Жизнь «Ин вино» пошла на второй десяток. И это заведение постоянно изменяется — в интерьерах, кухне, выборе напитков, стиле презентаций. А главный секрет его долголетия даже не в том, что оно занимает в Барнауле уникальную нишу. Ведь в этом проекте сильна не только коммерческая составляющая, но и просветительская, культурная. Здесь уже второй десяток лет помогают желающим открыть и узнать бескрайний, бесконечно разнообразный мир напитков. Зачислять «Ин вино» в разряд обычных питейных заведений такая же глупость, как ставить в один ряд картины Васнецова, Рубенса или Левитана с ширпотребным лубком столичного Арбата.

Юбилей «Ин вино» Фото предоставлено рекламодателем

Любое заведение — это прежде всего люди, их неповторимая аура и шарм. 8 августа 2018 года стало бенефисом профессионалов, работающих в «Ин вино» с момента его открытия: ходячая энциклопедия сомелье Игорь Качесов, великий душевед сомелье Юрий Карпов, всевидящий и неутомимый категорийный менеджер Евгений Заводский, а также богиня высокой кухни Ольга Ситникова. Каждый из этой «великолепной четверки» заслуживает отдельного разговора и в скором времени вы можете узнать от них и о них массу интересного.

До новых встреч в «Ин вино»!

Сергей Зюзин