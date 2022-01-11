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Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO феерично отметил свой первый День рождения

В декабре состоялось яркое событие нашего города — 1 год закрытого женского клуба SOVERSHENSTVO (@sovershenstvo.club.brn)

Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO

Гостиница и кофейня «Алтай» радушно встретили гостей роскошным фуршетом, а Алла Гефке порадовала тематическим кенди баром.

Ведущие вечера Саша Рухадзе и Соня Сапрыкина организовали праздничную атмосферу.

Открыли программу основатели клуба SOVERSHENSTVO Анна Усова (@annausova10) и Елена Дайнеко (@lenulion)

Эффектной и долгожданной кульминацией стала презентация авторского фильма «Энергия природы», по одноименной книге, созданной Анной Усовой.

Фильм про каждую из нас! Фильм о жизни и про жизнь! До мурашек… слез и радости!

Порадовали своим творчеством почётные члены клуба Виктория Молотова, Евгения Иванова, Елена По.

Фешн показ от основателя бренда экоодежды Александры Наумкиной дополнил вечер.

Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO

Состоялся телемост Москва — Барнаул.

Поздравление от Марии Штукиной Team leader женского сообщества предпринимателей «Нежный бизнес» в Московской области.

Новые возможности для женщин нашего клуба!

Церемония признания покорила всех гостей вечера!

Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO

В этот вечер не только клуб поздравляли, но и всем гостям вечера были вручены подарки — роскошные бомбочки для ванн от @bombl.bi, подарочные сертификаты от сексолога Светланы Булава, изделия ручной работы от Алтая сокровенного (@altay.sokrovenniy), съедобные букеты от @buketschastya и призы от шатра Монблан (@monblan.barnaul).

Вечер был атмосферным, тёплым, роскошным!

Так пишется история клуба SOVERSHENSTVO…

Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Первый День рождения клуба. 9 декабря 2021 года.
Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO
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