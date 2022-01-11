Закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO феерично отметил свой первый День рождения

Гостиница и кофейня «Алтай» радушно встретили гостей роскошным фуршетом, а Алла Гефке порадовала тематическим кенди баром.
Ведущие вечера Саша Рухадзе и Соня Сапрыкина организовали праздничную атмосферу.
Открыли программу основатели клуба SOVERSHENSTVO Анна Усова (@annausova10) и Елена Дайнеко (@lenulion)
Эффектной и долгожданной кульминацией стала презентация авторского фильма «Энергия природы», по одноименной книге, созданной Анной Усовой.
Фильм про каждую из нас! Фильм о жизни и про жизнь! До мурашек… слез и радости!
Порадовали своим творчеством почётные члены клуба Виктория Молотова, Евгения Иванова, Елена По.
Фешн показ от основателя бренда экоодежды Александры Наумкиной дополнил вечер.
Состоялся телемост Москва — Барнаул.
Поздравление от Марии Штукиной Team leader женского сообщества предпринимателей «Нежный бизнес» в Московской области.
Новые возможности для женщин нашего клуба!
Церемония признания покорила всех гостей вечера!
В этот вечер не только клуб поздравляли, но и всем гостям вечера были вручены подарки — роскошные бомбочки для ванн от @bombl.bi, подарочные сертификаты от сексолога Светланы Булава, изделия ручной работы от Алтая сокровенного (@altay.sokrovenniy), съедобные букеты от @buketschastya и призы от шатра Монблан (@monblan.barnaul).
Вечер был атмосферным, тёплым, роскошным!
Так пишется история клуба SOVERSHENSTVO…