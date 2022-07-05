Запущен медиапроект «Импортозамещение. Вклад Алтая»

Журнал «Свободный курс» и сайт altapress.ru анонсировали выпуск спецпроекта о санкциях, импорте, и о том, что миссия в нынешних условиях выполнима.

Тема мультимедийного проекта — как себя чувствует алтайский бизнес сегодня. Информация структурирована по четырем рубрикам: промышленность, строительство, сельское хозяйство, наука. Функционал онлайн-версии позволит пользователям, как пролистать журнал, так и прочитать публикации.

20 обзоров и интервью

В обзорах и публикациях журналистов читатель может узнать мнение более 20 предпринимателей края.

Среди заголовков:

Креативная концепция

Термин «черный лебедь» взят в основу креативной концепции обложки. Термин обозначает теорию глобальных событий, которые никто не ожидал. В спецвыпуске рассматривается, что это за птица такая, почему алтайскому бизнесу не стоит её бояться.

В визуальной части журнала и лонгрида акцент делается на цвет и иллюстрации. Они задают ритм текстам, фото и обозначают рубрики.

Авторы проекта: шеф-редактор Евгений Бобров, дизайнер Михаил Хозяйкин, редакция журнала «Свободный курс».

Подробнее познакомиться со спецпроектом здесь.