Запущен медиапроект «Импортозамещение. Вклад Алтая»

Тема мультимедийного проекта — как себя чувствует алтайский бизнес сегодня. Информация структурирована по четырем рубрикам: промышленность, строительство, сельское хозяйство, наука. Функционал онлайн-версии позволит пользователям, как пролистать журнал, так и прочитать публикации.
20 обзоров и интервью
В обзорах и публикациях журналистов читатель может узнать мнение более 20 предпринимателей края.
Среди заголовков:
- Почему алтайские энергетики полюбили российскую продукцию?
- Как трансформируется лесная промышленность?
- Из-за чего Михайловский завод химических реактивов смотрит в будущее с оптимизмом?
- Как компания с математическим названием «Аксоид» потеснила иностранных конкурентов?
- Что ждет сферу светопрозрачных конструкций в ближайшем будущем?
- Каким будет новый завод «Мартика» в Барнауле?
- Как не растерять людей и выручку в кризис?
Креативная концепция
Термин «черный лебедь» взят в основу креативной концепции обложки. Термин обозначает теорию глобальных событий, которые никто не ожидал. В спецвыпуске рассматривается, что это за птица такая, почему алтайскому бизнесу не стоит её бояться.
В визуальной части журнала и лонгрида акцент делается на цвет и иллюстрации. Они задают ритм текстам, фото и обозначают рубрики.
Авторы проекта: шеф-редактор Евгений Бобров, дизайнер Михаил Хозяйкин, редакция журнала «Свободный курс».
Подробнее познакомиться со спецпроектом здесь.