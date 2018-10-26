Мобильный налоговый офис будет работать сегодня в ТЦ Пионер

Также в мобильном офисе можно будет подключиться к сервису «Личный кабинет физического лица». Он позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налогов, задолженности, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги и обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.

Время работы мобильного офиса — с 12.00 до 15.00 Напомним, оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 3 декабря.

В этом году впервые льготой по земельному налогу пользуются пенсионеры. Они получат вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, если он находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Если площадь земли во владении превышает шесть соток, то налог в полном объёме будет рассчитан за оставшуюся площадь. Льготный подход может быть применён лишь к одному земельному участку из нескольких. Льгота носит заявительный характер — если человек вышел на пенсию в 2017 году или ранее не имел льгот — о своём праве не платить за шесть соток, нужно сообщить в налоговую инспекцию.

Более чем 42 тысячи налогоплательщиков края в этот раз в своих налоговых уведомлениях увидят новую строку — «налог на доходы физических лиц». Он применяется в отношении доходов, сведения о которых за 2016 — 2017 годы налоговые агенты в налоговые органы передали, но при этом уведомили о невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога. Общая сумма к уплате по этой строке составляет порядка 63 млн рублей.

Всего в этом году жители Алтайского края должны оплатить 3,5 млрд рублей налогов на землю, транспорт и имущество.