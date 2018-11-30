Жители Алтайского края смогут посетить налоговую инспекцию в эту субботу

Татьяна Малютина,

начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю:

Решение сделать эту субботу рабочей для налоговых органов края принято для удобства налогоплательщиков. Дело в том, что 3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. И чем ближе эта дата — тем больше плательщиков приходят в налоговые инспекции. К примеру, только вчера Межрайонную ИФНС России № 14 по Алтайскому краю, обслуживающую Ленинский и Индустриальный районы Барнаула, посетили более 1500 тысяч граждан. И всех их интересуют вопросы начисления и уплаты налогов на транспорт, землю и имущество.

Также, в субботу, 1 декабря, будет работать «Мобильный офис» налоговой службы. Он расположится на втором этаже ТЦ «Огни». Налоговые инспекторы проконсультируют всех желающих, помогут подключиться к «Личному кабинету физического лица», заполнить заявление на предоставление льготы.

Оплатить имущественные налоги необходимо до 3 декабря.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает: для того, чтобы оплатить налоги, не обязательно идти в инспекцию. Платежи можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица», с помощью мобильных приложений банков. Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.