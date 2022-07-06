Жизнь висела на проводке. РТКОММ показал, что изменилось в далеком алтайском селе с появлением спутникового интернета

Село Майорка отделяет от Барнаула 300 километров и 30 лет развития технологий. Не так давно здесь невозможно было не только войти в WhatsApp, но и вызвать по мобильному телефону «Скорую». Но все изменилось с появлением в жизни майорцев проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. В краевой столице состоялся кинопоказ о том, как спутниковый интернет улучшает качество жизни в этом и других отдаленных селах.

104 человека, 48 дворов на двух улицах — это село Майорка в Чарышском районе. Здесь нет медпункта, клуба, библиотеки, детского сада… И школу закрыли пару лет назад. Даже во время пандемии 12 детей не могли учиться дистанционно: в селе есть лишь спутниковое телевидение, уличный таксофон да 20 номеров стационарных телефонов. Устойчивой мобильной связи нет — не говоря уже об интернете.

Едва ли не единственный способ отправить сообщение — дождаться почтальона, который приезжает сюда два раза в неделю. Или держать сотовый в одной определенной точке, например, углу подоконника, где есть небольшой шанс поймать заветную «палочку».

В таких условиях пенсионер Александр Сидоров начал работать старостой села на общественных началах. Он, можно сказать, связист: ответственный за вызов МЧС, пожарных, скорой, оповещение и перепись населения. Также на плечах Сидорова — уборка и чистка реки Майорки, поддержание бесперебойной работы водоснабжения и электричества и прочие хозяйственные вопросы. Жизнь 104 человек висела на одном проводке стационарного телефона.

Но все это изменилось, когда староста стал участником конкурса историй «Зачем мне нужен спутниковый интернет?», который РТКОММ объявил в рамках поекта «Меняем жизнь людей». В его фокусе — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

Узнать о судьбе Александра Сидорова общественности помог амбассадр проекта и IT-журналист Ирина Баенкова.

Ирина Баенкова,

амбассадор проекта «Меняем жизнь людей» в Алтайском крае:

«Такие села, как Майорка, обладают большим преимуществом — находятся в красивейших местах, великолепной природе. Отчасти поэтому там люди и живут и очень хочется, чтобы им становилось комфортнее. Подобные территории обладают огромным потенциалом в туризме и развитии бизнеса, только нужно их немного подтолкнуть к этому и помочь. Здорово, что в Алтайском крае информационные технологии будут доходить до самых удаленных уголков».

Весной 2021 года во время презентации алтайского эпизода барнаульские журналисты и блогеры выбрали историю старосты Майорки. Они помогли ему получить комплект оборудования для подключения в селе точки доступа к скоростному спутниковому интернету и трафик на один год.

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. РТКОММ

А теперь представители СМИ смогли увидеть в документальном фильме РТКОММ, как эффективное и современное средство связи изменило жизнь Майорки. Герой фильма во время презентации лично поделился своими впечатлениями.

Александр Сидоров,

герой проекта РТКОММ:

«Когда я узнал о том, что история нашего села победила в голосовании, то был очень обрадован. С тех пор, как спутниковый оператор подключил нам комплект оборудования, жизнь людей в селе постепенно меняется к лучшему. При этом наша главная надежда — дети и молодежь, которые, видя недоступные раньше возможности, которые дает нам спутниковый интернет, меньше думают о том, чтобы уехать из Майорки навсегда. Кроме того, перед нашими глазами позитивные истории других участников проекта „Меняем жизнь людей“, тоже внушающих нам надежду и убедительно показывающих, как можно организовать полноценную жизнь онлайн и достигать нужных результатов, проживая вне города или крупных населенных пунктов».

Теперь можно не только легко связаться с экстренными службами, не собираясь в дальний поход к уличному таксофону, но и посмотреть, как отремонтировать автомобиль, и внук-подросток стал приезжать из Чарышского в гости чаще, радуется староста. Также он отметил, что не прочь теперь делиться своим творчеством со всем миром — выкладывать игру на баяне на YouTube. Для этого есть все возможности: Александру Сидорову вручили годовой сертификат на спутниковый интернет.

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. РТКОММ

Александр Заводчиков,

директор сибирского филиала компании РТКОММ:

«В прошлом году по результатам голосования барнаульских журналистов мы взяли на себя обязательство подключить спутниковый интернет старосте отдаленного села Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Мы выполнили обещание. А сейчас привезли в Барнаул документальный фильм о позитивных изменениях в жизни майорцев, чтобы и у других жителей труднодоступных районов Алтая была возможность посмотреть, как спутниковый интернет становится эффективным инструментом достижения важных результатов. Вместе со спутниковым интернетом майорцы получили и надежду на лучшую жизнь, и несомненные возможности для повышения ее качества. Даже внуки ездят к своим дедушкам с бабушками в Майорку ещё чаще и охотнее, зная, что в селе теперь есть стабильная точка доступа в интернет».

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. РТКОММ

Второй сезон «Меняем жизнь людей» лично представил генеральный директор компании РТКОММ Сергей Ратиев:

«Наш проект — о тех, кто уже эффективно пользуется спутниковым интернетом и для тех, кто пока еще не знает о его безграничных возможностях. Сериал ярко иллюстрирует позитивную роль спутникового интернета на самых удаленных территориях нашей страны. Например, год назад рассказывали, как с помощью интернета отец и сын организовали в предгорьях Алтая успешный современный и экологичный бизнес. Мы показываем непридуманные истории о людях, которые благодаря спутниковому интернету меняют не только свою жизнь, но и близких и односельчан».

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. РТКОММ

Эти истории действительно удивляют. Например, из первого сезонеа проекта можно узнать об уникальном ученом, который ищет динозавров в Сибири, преподавательнице тхэквондо с Дальнего Востока и председателе сельсовета поселка Беляки из Красноярского края, которая после тяжелых травм смогла внедрить энергосберегнающие технологии, которые экономят бюджету более миллиона рублей в год.

Все фильмы проекта «Меняем жизнь людей» можно посмотреть на официальном YouTube-канале РТКОММ. «Мы не пишем для героев сценарии, — говорит Сергей Ратиев. — Все наши истории придуманы жизнью».