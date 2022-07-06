6 июля
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Потребитель

Жизнь висела на проводке. РТКОММ показал, что изменилось в далеком алтайском селе с появлением спутникового интернета

Село Майорка отделяет от Барнаула 300 километров и 30 лет развития технологий. Не так давно здесь невозможно было не только войти в WhatsApp, но и вызвать по мобильному телефону «Скорую». Но все изменилось с появлением в жизни майорцев проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ. В краевой столице состоялся кинопоказ о том, как спутниковый интернет улучшает качество жизни в этом и других отдаленных селах.

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Дмитрий Медведев

104 человека, 48 дворов на двух улицах — это село Майорка в Чарышском районе. Здесь нет медпункта, клуба, библиотеки, детского сада… И школу закрыли пару лет назад. Даже во время пандемии 12 детей не могли учиться дистанционно: в селе есть лишь спутниковое телевидение, уличный таксофон да 20 номеров стационарных телефонов. Устойчивой мобильной связи нет — не говоря уже об интернете.

Едва ли не единственный способ отправить сообщение — дождаться почтальона, который приезжает сюда два раза в неделю. Или держать сотовый в одной определенной точке, например, углу подоконника, где есть небольшой шанс поймать заветную «палочку».

В таких условиях пенсионер Александр Сидоров начал работать старостой села на общественных началах. Он, можно сказать, связист: ответственный за вызов МЧС, пожарных, скорой, оповещение и перепись населения. Также на плечах Сидорова — уборка и чистка реки Майорки, поддержание бесперебойной работы водоснабжения и электричества и прочие хозяйственные вопросы. Жизнь 104 человек висела на одном проводке стационарного телефона.

Но все это изменилось, когда староста стал участником конкурса историй «Зачем мне нужен спутниковый интернет?», который РТКОММ объявил в рамках поекта «Меняем жизнь людей». В его фокусе — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

Узнать о судьбе Александра Сидорова общественности помог амбассадр проекта и IT-журналист Ирина Баенкова.

Ирина Баенкова,
амбассадор проекта «Меняем жизнь людей» в Алтайском крае:

«Такие села, как Майорка, обладают большим преимуществом — находятся в красивейших местах, великолепной природе. Отчасти поэтому там люди и живут и очень хочется, чтобы им становилось комфортнее. Подобные территории обладают огромным потенциалом в туризме и развитии бизнеса, только нужно их немного подтолкнуть к этому и помочь. Здорово, что в Алтайском крае информационные технологии будут доходить до самых удаленных уголков».

Весной 2021 года во время презентации алтайского эпизода барнаульские журналисты и блогеры выбрали историю старосты Майорки. Они помогли ему получить комплект оборудования для подключения в селе точки доступа к скоростному спутниковому интернету и трафик на один год.

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
РТКОММ

А теперь представители СМИ смогли увидеть в документальном фильме РТКОММ, как эффективное и современное средство связи изменило жизнь Майорки. Герой фильма во время презентации лично поделился своими впечатлениями.

Александр Сидоров,
герой проекта РТКОММ:

«Когда я узнал о том, что история нашего села победила в голосовании, то был очень обрадован. С тех пор, как спутниковый оператор подключил нам комплект оборудования, жизнь людей в селе постепенно меняется к лучшему. При этом наша главная надежда — дети и молодежь, которые, видя недоступные раньше возможности, которые дает нам спутниковый интернет, меньше думают о том, чтобы уехать из Майорки навсегда. Кроме того, перед нашими глазами позитивные истории других участников проекта „Меняем жизнь людей“, тоже внушающих нам надежду и убедительно показывающих, как можно организовать полноценную жизнь онлайн и достигать нужных результатов, проживая вне города или крупных населенных пунктов».

Теперь можно не только легко связаться с экстренными службами, не собираясь в дальний поход к уличному таксофону, но и посмотреть, как отремонтировать автомобиль, и внук-подросток стал приезжать из Чарышского в гости чаще, радуется староста. Также он отметил, что не прочь теперь делиться своим творчеством со всем миром — выкладывать игру на баяне на YouTube. Для этого есть все возможности: Александру Сидорову вручили годовой сертификат на спутниковый интернет.

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
РТКОММ

Александр Заводчиков,
директор сибирского филиала компании РТКОММ:

«В прошлом году по результатам голосования барнаульских журналистов мы взяли на себя обязательство подключить спутниковый интернет старосте отдаленного села Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Мы выполнили обещание.

А сейчас привезли в Барнаул документальный фильм о позитивных изменениях в жизни майорцев, чтобы и у других жителей труднодоступных районов Алтая была возможность посмотреть, как спутниковый интернет становится эффективным инструментом достижения важных результатов.

Вместе со спутниковым интернетом майорцы получили и надежду на лучшую жизнь, и несомненные возможности для повышения ее качества.

Даже внуки ездят к своим дедушкам с бабушками в Майорку ещё чаще и охотнее, зная, что в селе теперь есть стабильная точка доступа в интернет».

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
РТКОММ

Второй сезон «Меняем жизнь людей» лично представил генеральный директор компании РТКОММ Сергей Ратиев:

«Наш проект — о тех, кто уже эффективно пользуется спутниковым интернетом и для тех, кто пока еще не знает о его безграничных возможностях. Сериал ярко иллюстрирует позитивную роль спутникового интернета на самых удаленных территориях нашей страны.

Например, год назад рассказывали, как с помощью интернета отец и сын организовали в предгорьях Алтая успешный современный и экологичный бизнес. Мы показываем непридуманные истории о людях, которые благодаря спутниковому интернету меняют не только свою жизнь, но и близких и односельчан».

Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
Второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» от РТКОММ.
РТКОММ

Эти истории действительно удивляют. Например, из первого сезонеа проекта можно узнать об уникальном ученом, который ищет динозавров в Сибири, преподавательнице тхэквондо с Дальнего Востока и председателе сельсовета поселка Беляки из Красноярского края, которая после тяжелых травм смогла внедрить энергосберегнающие технологии, которые экономят бюджету более миллиона рублей в год.

Все фильмы проекта «Меняем жизнь людей» можно посмотреть на официальном YouTube-канале РТКОММ. «Мы не пишем для героев сценарии, — говорит Сергей Ратиев. — Все наши истории придуманы жизнью».

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