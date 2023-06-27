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«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023!

28 и 29 июня 2023 года с 9:00 до 17:00 в Сибирском Агропарке пройдет масштабный ежегодный агрофорум «День сибирского поля», в котором «Зимаречье» принимает активное участие: на фирменном стенде проходит дегустация всего ассортимента и интересных новинок компании, а также конкурсы и промо-активности!

«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023.
«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023.
Фото предоставлено компанией «Рикон».

На агрофоруме можно будет продегустировать и приобрести:

Снековый сыр «ELLAZAN» — полезный и сытный продукт, богатый белками, жирами и микроэлементами, необходимыми для полноценного питания, который отлично подходит в качестве здорового перекуса. Сыр Эллазан можно приобрести в ТС «Лента», «АШАН», «Пятерочка», «Аникс»

«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023.
«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023.
Фото предоставлено компанией «Рикон».


Нашу полезную новинку — масло топлёное ГХИ (Ghee) «Зимаречье», созданное из настоящего масла, которое томится свыше 6 часов под контролем специалистов. В результате, топлёное масло GHEE (ГХИ) “Зимаречье” не содержит лактозы и казеина, и содержит множество полезных витаминов и минералов, таких как A, D, Е, K, B3, настоящие Омега-3 и Омега-6. Его можно найти в «АШАНе» и на OZON! (https://ozon.ru/t/r3WXQl9)

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  • ИП Куппа Н. А.

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