«Зимаречье» принимает участие в «Днях сибирского поля» 2023.

28 и 29 июня 2023 года с 9:00 до 17:00 в Сибирском Агропарке пройдет масштабный ежегодный агрофорум «День сибирского поля», в котором «Зимаречье» принимает активное участие: на фирменном стенде проходит дегустация всего ассортимента и интересных новинок компании, а также конкурсы и промо-активности!