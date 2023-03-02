Новости Барнаула
Недвижимость
Экономика
Авто
Здоровье
Политика
Промышленность
2 марта
Украина
Найти
23:35
Disney снял фильм про Питера Пена. Первый трейлер уже в сети
23:05
ВОЗ: число смертей от ковида cнизилось на 66% во всем мире
23:03
Участником атаки дронов на Брянщину оказался снимавшийся с Собчак актер. Подробности
22:35
Российские космонавты серьезно занялись грибами
22:05
Фильмы и сериалы Disney пропали из российских киносервисов
16:15
Достаток должен стать нормой. Новые люди на Алтае покажут
,
как этого достичь
21:59
21:35
Глава алтайского села брал взятки с осужденных деревом
21:05
Принца Гарри и Меган Маркл выдворили из британской резиденции
20:30
Погиб сотрудник авиазавода в ходе испытаний фюзеляжа военного транспортного самолета
20:04
Два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался
19:38
Встречи на диване
,
первые полеты и откормленный еж. 8 добрых новостей февраля в Алтайском крае
19:12
В Турции загорелся паром с автомобилями
,
есть пострадавшие
18:46
Пьяная беременная россиянка насмерть сбила мужчину
18:20
Ночной поцелуй Венеры и Юпитера продлится еще несколько дней
18:07
Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ
17:56
Спустя 20 лет полицейские раскрыли убийство российской первокурсницы
17:54
Ступеньки вниз
,
эмоции вверх. В Барнауле разгорелся спор
,
связанный с лестницей у бывшего Дома быта
17:28
Фальшивые сотрудники МЧС продают дорогие пожарные извещатели
17:20
Повреждена теплосеть у горбольницы Барнаула
17:20
Алтай-Кокс повышает безопасность труда
17:02
Барнаульский самбист стал чемпионом России
17:00
Февраль — самый спортивный месяц Алтайкрайэнерго?
16:45
В сельском магазине Брянской области захватили заложников. На месте работают спецслужбы
16:40
Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей
16:36
Двух барнаульских грузоперевозчиков будут судить за дачу взяток
16:20
Бизнес-сообщество настороженно отнеслось к предложению возводить ларьки у ТЦ
16:15
Достаток должен стать нормой. Новые люди на Алтае покажут
,
как этого достичь
16:10
Приложения «Тинькофф» и других российских банков пропали из App Store
16:02
На улице вейп взорвался в руках российского студента
15:44
Неизвестный взрыв в Тульской области оставил полуметровую воронку
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
2 марта 2023
21:59
Задать вопрос
Пожаловаться
Рассказать новость
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
«ВКонтакте» запустила приложение для общения — «VK Мессенджер»
Подпишитесь на любимые газеты и журналы онлайн
Все на пол! Барнаульский дизайнер рассказал
,
как ковер может изменить интерьер
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043
,
г. Барнаул
,
ул. Короленко, 107
Телефон редакции:
+7 (3852) 63-15-10
,
E-mail:
news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
E-mail подписка на новости
Включить уведомления
Читайте нас в соцсетях
Рассказать новость
Представьтесь
Сообщение
Прикрепить фотографию
Отправить