Алтайский Центр гигиены и эпидемиологии разрешал провоз потенциально радиоактивного лома

На протяжении 2020 года эксперт, действуя на основании договора с коммерческой организацией, не проводя осмотры и замеры радиационного контроля металлолома в железнодорожных полувагонах составлял соответствующие протоколы и акты.
«На основании составленных им подложных протоколов заказчики получали заключения об отсутствии локальных источников ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения в металлоломе, которые позволяли отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла в адрес получателя», — заключили следователи.
Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.
Проводятся следственные действия.
Ранее бывшему сотруднику лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Алтайский» вынесли приговор за подлог и хищение огнестрельного оружия.