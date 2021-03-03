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Происшествия

Алтайский Центр гигиены и эпидемиологии разрешал провоз потенциально радиоактивного лома

Эксперта-физика Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае подозревают в служебном подлоге. По версии следствия, он выдавал протоколы осмотра металлолома на радиацию без самой проверки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.

Радиация.
Радиация.
CC0

На протяжении 2020 года эксперт, действуя на основании договора с коммерческой организацией, не проводя осмотры и замеры радиационного контроля металлолома в железнодорожных полувагонах составлял соответствующие протоколы и акты.

«На основании составленных им подложных протоколов заказчики получали заключения об отсутствии локальных источников ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения в металлоломе, которые позволяли отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла в адрес получателя», — заключили следователи.

Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Проводятся следственные действия.

Ранее бывшему сотруднику лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Алтайский» вынесли приговор за подлог и хищение огнестрельного оружия.

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