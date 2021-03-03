Алтайский Центр гигиены и эпидемиологии разрешал провоз потенциально радиоактивного лома

Эксперта-физика Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае подозревают в служебном подлоге. По версии следствия, он выдавал протоколы осмотра металлолома на радиацию без самой проверки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.