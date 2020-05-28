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Происшествия

Алтайского чиновника будут судить за кражу телефона

Глава Солонешенского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в грабеже, сообщает краевой Следком.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Кража была совершена в октябре 2019 года. По данным следствия, между главой района и местной жительницей произошел конфликт.

Женщина начала снимать разговор на видео, чтобы потом передать запись в СМИ. Чиновнику это не понравилось: он насильно отнял телефон и скрылся вместе с ним.

Во время предварительного следствия глава района свою вину не признал, утверждая, что жительница провоцирует на конфликт и оговаривает его.

Несмотря на это, Следком собрал все необходимые доказательства и передал уголовное дело в суд.

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