Асфальт в Барнауле провалился на месте аварии теплотрассы

Авария произошла в 17:30. Участок огородили лентой.
Аварийные бригады проводят восстановительные работы. Всего задействовано 26 человек, 16 единиц техники.
5 ноября в Барнауле на пересечении улиц Островского и Г. Исакова произошло повреждения теплотрассы, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. На проезжей части образовалась огромная яма.
Авария произошла в 17:30. Участок огородили лентой.
Аварийные бригады проводят восстановительные работы. Всего задействовано 26 человек, 16 единиц техники.
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