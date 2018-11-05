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Происшествия
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Асфальт в Барнауле провалился на месте аварии теплотрассы

5 ноября в Барнауле на пересечении улиц Островского и Г. Исакова произошло повреждения теплотрассы, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. На проезжей части образовалась огромная яма.

В Барнауле на проезжей части провалился асфальт.
В Барнауле на проезжей части провалился асфальт.
vk.com/barneos22

Авария произошла в 17:30. Участок огородили лентой.

Аварийные бригады проводят восстановительные работы. Всего задействовано 26 человек, 16 единиц техники.

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