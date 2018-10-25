Бараку Обаме и семье Клинтонов прислали бомбы

В США неизвестные прислали взрывные устройства Бараку Обаме, чете Клинтон, каналу CNN и финансисту Джорджу Соросу. Все получатели находятся в штате Нью-Йорк и являются членами или сторонниками демократической партии. Бомбы были обнаружены при проверке почты, сообщают «Ведомости».

Информацию о бомбах распространила Секретная служба США, которая охраняет действующих и бывших президентов. Все устройства обнаружены и обезврежены, никто не пострадал.

Первым бомбу получил Сорос. Как сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в правоохранительных органах, финансиста не было дома, когда взрывное устройство подложили в его почтовый ящик. Оно представляло собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. Бомба была спрятана в большой конверт. Подозрительный предмет заметил смотритель и вызвал полицию.

Вечером во вторник взрывное устройство перехватили при проверке почты, присланной на адрес Билла и Хиллари Клинтон. Бомбу обнаружил специалист, занимающийся проверкой почты, приходящей на адрес четы Клинтон. Такой же пакет утром в среду получил и Обама. По данным NYT, оба устройства похожи на то, которое прислали Соросу.

Кроме того, в среду был эвакуирован двухбашенный многофункциональный комплекс Time Warner Center на Манхэттене, в котором расположена редакция телеканала CNN. По предварительным данным, в здании было обнаружено взрывное устройство. По данным телеканала ABC, речь идет о подозрительной посылке, которая пришла по почте в Time Warner Center. Сам телеканал CNN уточнил, что его посылка была адресована Джону Бреннану, директору ЦРУ при президенте Обаме.

Белый дом в среду назвал «мерзкими и трусливыми» попытки отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме и пообещал найти и наказать виновных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. «Полностью согласен!» — написал в Twitter сам Трамп.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Получатели бомб — демократы

Билл Клинтон занимал должность президента США от демократической партии в 1993—2001 годах. Его супруга Хиллари была в 2009—2013 гг. госсекретарем США, а в 2016 году была кандидатом на президентских выборах от демократической партии. Обама также является членом демократической партии, отмечает NYT, а Сорос, по данным издания, спонсировал избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Телеканал CNN состоит в оппозиции действующему президенту США Дональду Трампу, который постоянно называет его источником фейковых новостей.