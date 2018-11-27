Барнаулец получил интимные фото 13-летней девочки, а потом вымогал у нее деньги

Жителя Барнаула обвиняют в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней и вымогательстве денег, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, летом 2017 года в одной из социальных сетей молодой человек познакомился с 13-летней девочкой. Во время переписки он уговорил сделать и отправить фото и видеоматериалы порнографического содержания с ее участием. Юноша обещал подарить девочке телефон известной марки, а также перечислить 10 тысяч рублей.

После получения интимных материалов, 18-летний барнаулец распространил их в интернете среди пользователей соцсети. Там были и знакомые подростка. За удаление фотографий и видео молодой человек вымогал деньги у потерпевшей.

Во время предварительного следствия юноша не признал вины и утверждал, что несовершеннолетняя сама высылала ему порнографические материалы со своим участием. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.