Барнаульский дальнобойщик под наркотиками устроил смертельное ДТП

Как сообщает полиция, в феврале 2018 года водитель грузового автомобиля Scania из Барнаула двигался по трассе «Алтай-Кузбасс» на территории Гурьевского района и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль Toyota. Машину отбросило под прицеп другого грузовика — тоже марки Scania. Тот, в свою очередь совершил столкновение с ЗИЛом. Водитель иномарки от полученных травм скончался.
Следствие выяснило, что виновник аварии в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденный на два года лишен права управления транспортными средствами.