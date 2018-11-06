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Происшествия
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Барнаульский дальнобойщик под наркотиками устроил смертельное ДТП

В Гурьевске вынесли приговор дальнобойщику из Алтайского края, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. Водитель устроил смертельную аварию, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Большегруз на дороге.
Большегруз на дороге.
Олег Богданов

Как сообщает полиция, в феврале 2018 года водитель грузового автомобиля Scania из Барнаула двигался по трассе «Алтай-Кузбасс» на территории Гурьевского района и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль Toyota. Машину отбросило под прицеп другого грузовика — тоже марки Scania. Тот, в свою очередь совершил столкновение с ЗИЛом. Водитель иномарки от полученных травм скончался.

Следствие выяснило, что виновник аварии в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденный на два года лишен права управления транспортными средствами.

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