Барнаульцы нашли сумку с ключами и обчистили чужую квартиру

В Барнауле задержали местных жителей, которых подозревают в квартирной краже, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в конце сентября злоумышленники проникли в квартиру на улице Попова. Они похитили бытовую технику и другие личные вещи. Квартиру снимала девушка, которая и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

Вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые барнаульцы 33-х и 32 лет. Злоумышленники признали свою вину, у них изъяли часть похищенного.

Полицейские выяснили, что хозяин квартиры недавно потерял сумку, в которой лежали ключи и документы.

Возбудили уголовное дело.