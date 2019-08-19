«Был дружелюбным, на учете не состоял». Что говорят о подростке, зарубившем топором всю семью

Подросток из Ульяновской области, зарубивший пятерых близких родственников топором, жил в благополучной семье и был спокойным и тихим человеком. Не случайно убийство им всей своей семьи выглядит необъяснимым. О версиях причин инцидента — в обзоре Altapress.ru.

Что случилось

Как мы уже сообщали, 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили шесть трупов.

Пятеро из них (в том числе двое четырехлетних детей — мальчик и девочка) — жертвы нападения родственника — подростка. 16-летний парень зарубил их топором, а потом покончил с собой — спрыгнул с вышки сотовой связи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних.

Следственный комитет по Ульяновской области опубликовал видео работы следователей на месте преступления.

Почему это кажется невероятным

Мальчик жил в абсолютно благополучной семье, где не было никаких предпосылок для совершения убийства, сообщает Ren.tv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Он был отличником и участником олимпиад, указывает «Новая газета». Правоохранители в тот же день связались с отцом мальчика — он живет отдельно от семьи. Контактировал он с сыном в мае, и ничто в тот момент не предвещало трагедии, говорит «Эхо Москвы».

Одноклассница подростка рассказала РИА «Новости», что парень был дружелюбным, тихим и спокойным человеком. В свободное время играл в компьютер. В то, что он мог так поступить, она не верит.

«Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу», — сказала девушка.

Одноклассница опровергла предположение о том, что юноша пошел на убийство из-за проблем на «личном фронте» — он не был ни в кого влюблен.

Чем это может объясняться

Представитель региональной прокуратуры высказал предположение, что подросток мог страдать шизофренией. При этом на учете у психиатра он не состоял. Одноклассница подростка считает: он совершил все это из-за того, что мама якобы его унижала, а близнецов (четырехлетних мальчика и девочку) он не любил.

«Бабушку и дедушку убил из жалости», — сказала она.

Интернет-ресурс 360tv опубликовал выдержки из аудиосообщения подростка, которое он переслал товарищу. В нем он говорит, что в Ульяновск — криминальная столица, есть всякие группировки, ему это не нравится и он хочет спокойной жизни.

Приятель рассказал изданию, что подросток влез «в эту тему АУЕ, что переводится как „арестантский уклад един“. Ну и стал склоняться к зоновской теме».

А вот одна из родственниц подростка сказала, что два года назад мать подростка выпивала и состояла на учете, но сейчас пить перестала. Но с мужем (отцом подростка) она развелась, так как выпивал именно мужчина, рассказал телеканал Ren.tv.

Как мы писали раньше, юноша решился на убийство родственников, чтобы «забрать их с собой» — об этом он написал в предсмертной записке.