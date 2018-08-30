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1 сентября
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Бывшего главу одного из алтайских сел осудили за продажу кафе родственнику за бесценок

Бывшего главу Степноозерского поселкового совета Благовещенского района Игоря Демьянова признали виновным в злоупотребление должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

Следствие и суд установили, что в 2015 году обвиняемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки интересам службы, обеспечил продажу на торгах муниципального здания кафе своему родственнику. Стоимость помещения была занижена.

Кроме того, по мнению правоохранителей, глава создал условия, при которых его родственник явился единственным участником аукциона.

Ущерб бюджету оценили в сумму более 500 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Суд приговорил Демьянова к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

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