Блогер из Новосибирска «кидала» клиенток после продажи им обучающих курсов

По словам пострадавших, Ирина Кесаева, блогер с 16к подписчиков, получала деньги, проводила пару занятий и «кидала» учениц.
При этом стоимость курсов состявляла от 40 до 350 тыс. рублей. Результатом Кеиаева обещала заработок в один миллион рублей уже через два месяца.
Одна из девушек, мастер-бровист Арина, впечатлилась и купила самый дорогой пакет. За эти деньги она получила лишь несколько звонков, пару домашних заданий и дальнейшее молчание со стороны наставницы.
Остальные обманутые, которых всего оказалось пять, делятся примерно той же историей.
Например, москвичка Саида отдала 150 тыс. рублей. Затем Кесаева перенесла обучение из-за заболевания коронавирусом, а потом и вовсе перестала отвечать. Саида обратилась в прокуратуру.
Пострадавшие собираются идти до конца. Но некоторые боятся обращаться в суд из-за риска получить ответный иск.
Ранее сообщали, что лидера телефонных мошенников будут судить в Новосибирске.