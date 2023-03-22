Блогер из Новосибирска «кидала» клиенток после продажи им обучающих курсов

Несколько девушек купили курсы по наставничеству в бьюти-сфере, которые в итоге закончились игнорированием со стороны блогера. Сейчас обманутые клиентки готовят коллективный иск, сообщает Mash Siberia.

По словам пострадавших, Ирина Кесаева, блогер с 16к подписчиков, получала деньги, проводила пару занятий и «кидала» учениц.

При этом стоимость курсов состявляла от 40 до 350 тыс. рублей. Результатом Кеиаева обещала заработок в один миллион рублей уже через два месяца.

Одна из девушек, мастер-бровист Арина, впечатлилась и купила самый дорогой пакет. За эти деньги она получила лишь несколько звонков, пару домашних заданий и дальнейшее молчание со стороны наставницы.

Остальные обманутые, которых всего оказалось пять, делятся примерно той же историей.

Например, москвичка Саида отдала 150 тыс. рублей. Затем Кесаева перенесла обучение из-за заболевания коронавирусом, а потом и вовсе перестала отвечать. Саида обратилась в прокуратуру.

Пострадавшие собираются идти до конца. Но некоторые боятся обращаться в суд из-за риска получить ответный иск.

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