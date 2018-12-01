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Более 20 вагонов перевернулись в Омской области. Возбуждено уголовное дело

В Омской области сошёл с рельсов грузовой поезд. Перевернулся 21 вагон, в том числе цистерны с мазутом. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Железная дорога. Уборка снега.
Железная дорога. Уборка снега.
Настасья Коваленко

По предварительным данным, ночью 1 декабря на перегоне «ст. Мангут — ст. Называевская» Омской области сошли с рельсов несколько груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет.

«Сошёл 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом», — сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Называевского района Омской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

В данный момент на месте ЧП работает оперативная группа.

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