Более 20 вагонов перевернулись в Омской области. Возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, ночью 1 декабря на перегоне «ст. Мангут — ст. Называевская» Омской области сошли с рельсов несколько груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет.
«Сошёл 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом», — сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Называевского района Омской области.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
В данный момент на месте ЧП работает оперативная группа.