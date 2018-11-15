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15 ноября
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«Червь с рожками»: жительница Алтайского края нашли монстра в банке с сайрой

Анастасия, жительница села Новоярки Каменского района, обнаружила червяка в банке с сайрой, пишут «Каменские известия».

"Червяк", который обнаружила сельчанка.
"Червяк", который обнаружила сельчанка.
Скриншотс канала "Каменские известия" в youtube.com

Девушка рассказала, что раньше варила из сайры суп, а в этот в раз решила сделать салат. Когда она начала разделывать рыбу вилкой, то заметила непонятное существо, которое назвала «червем с рожками». Банку пришлось выкинуть, но в запасе была еще одна.

Открыла и начала тщательно изучать, нашла множество мелких оранжевых червей и точно такого же с рожками, только поменьше, — отметила сельчанка.

По словам Анастасии, дата изготовления консервы — июнь 2018 года. Банку купили в одном из местных магазинов.

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