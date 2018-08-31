ЧП в горах: с перевала Дятлова эвакуировали туристку

Девушка почувствовала себя плохо еще по пути «туда».

«У меня случилась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было. Язву обнаружили врачи в Соликамске. Я очень благодарна им, а также компании „Северный Урал“ и работникам Печоро-Илычского заповедника за то, что они спасли мне жизнь», — рассказала туристка.