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1 сентября
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ЧП в горах: с перевала Дятлова эвакуировали туристку

Московскую туристку эвакуировали с перевала Дятлова вертолетом. ЧП произошло на маршруте река Ауспия — перевал Дятлова — хребет Маньпупынер.

Вертолет.
Вертолет.
Анна Зайкова

Девушка почувствовала себя плохо еще по пути «туда».

«У меня случилась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было. Язву обнаружили врачи в Соликамске. Я очень благодарна им, а также компании „Северный Урал“ и работникам Печоро-Илычского заповедника за то, что они спасли мне жизнь», — рассказала туристка.

Туристы объявили сбор средств, чтобы помочь пострадавшей компенсировать затраты на эвакуацию: сообщается — вертолет обошелся в 65 тысяч рублей, пишет ura.ru.

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