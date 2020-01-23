Девочка умерла в новосибирской «больнице без реанимации» после приступов эпилепсии

Мать ребенка Елена рассказала, что ее дочь умерла утром 21 января после несколько приступов эпилепсии. Девочку госпитализировали 8 января и в медучреждении с ней случилось семь приступов, во время последнего ее не спасли.

«Когда начались приступы, ей становилось все хуже, но были выходные и врачи бездействовали. А дочери нужна была консультация нефролога, невролога. Во время последнего приступа мы долго звали медперсонал. Врач пришел, когда она уже перестала дышать, и сказал, что у нее остановилось сердце. Медсестра пыталась делать массаж сердца, надели кислородную маску и собирались везти в реанимацию, но скорая приехала только через двадцать минут, когда дочь уже умерла. У них даже не было с собой укола адреналина», — рассказала Елена.

Во врачебном заключении, со слов мамы девочки, семилетней девочке поставили отек мозга и синдром Ди Джорджи. Также она рассказала, что реанимации в медучреждении не оказалось.

Елена утверждает, что генетическое заболевание никак не проявлялось, с сердцем также не было проблем.

«У нее никогда не было приступов, потому что она принимала противосудорожные препараты. Врачи в детской больнице скорой помощи перебрали все диагнозы: было подозрение и на сердце, и на почки. А когда ребенок умер, никто из врачей не вышел к нам. Меня утешала и отпаивала валерьянкой медсестра вообще из другого отделения, врачи даже не вышли», — рассказала мать ребенка.

Врач , больница. CC0

В Минздраве Новосибирской области рассказали, что в ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории, а палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской.

«Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа у девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали. Врачом незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: дотация кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут. На месте были проведена искусственная вентиляция легких, а также все необходимые реанимационные мероприятия», — подчеркнули в ведомстве.

В случае обращения в министерство, будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала, добавили чиновники.

Также в минздраве отметили, что семья девочки отказалась от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы.