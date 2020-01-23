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23 января -6°C

Девочка умерла в новосибирской «больнице без реанимации» после приступов эпилепсии

В Новосибирске в детской городской клинической больнице скорой помощи после нескольких приступов эпилепсии скончалась семилетняя девочка, пишет «Тайга.инфо».

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

Мать ребенка Елена рассказала, что ее дочь умерла утром 21 января после несколько приступов эпилепсии. Девочку госпитализировали 8 января и в медучреждении с ней случилось семь приступов, во время последнего ее не спасли.

«Когда начались приступы, ей становилось все хуже, но были выходные и врачи бездействовали. А дочери нужна была консультация нефролога, невролога. Во время последнего приступа мы долго звали медперсонал. Врач пришел, когда она уже перестала дышать, и сказал, что у нее остановилось сердце. Медсестра пыталась делать массаж сердца, надели кислородную маску и собирались везти в реанимацию, но скорая приехала только через двадцать минут, когда дочь уже умерла. У них даже не было с собой укола адреналина», — рассказала Елена.

Во врачебном заключении, со слов мамы девочки, семилетней девочке поставили отек мозга и синдром Ди Джорджи. Также она рассказала, что реанимации в медучреждении не оказалось.

Елена утверждает, что генетическое заболевание никак не проявлялось, с сердцем также не было проблем.

«У нее никогда не было приступов, потому что она принимала противосудорожные препараты. Врачи в детской больнице скорой помощи перебрали все диагнозы: было подозрение и на сердце, и на почки. А когда ребенок умер, никто из врачей не вышел к нам. Меня утешала и отпаивала валерьянкой медсестра вообще из другого отделения, врачи даже не вышли», — рассказала мать ребенка.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

В Минздраве Новосибирской области рассказали, что в ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории, а палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской.

«Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа у девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали. Врачом незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: дотация кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут. На месте были проведена искусственная вентиляция легких, а также все необходимые реанимационные мероприятия», — подчеркнули в ведомстве.

В случае обращения в министерство, будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала, добавили чиновники.

Также в минздраве отметили, что семья девочки отказалась от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы.

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