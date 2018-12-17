Директор барнаульской управляющей компании задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплаты

По данным следствия, с октября 2017 по январь 2018 года генеральный директор управляющей компании частично не выплачивала заработную плату свыше трех месяцев двум дворникам. Имея реальную возможность для выплат, обвиняемая направляла деньги, поступившие в фирму, на обеспечение его повседневной деятельности. Задолженность перед людьми составила более 100 тысяч рублей.

Кроме того, директор полностью не выплатила заработную плату свыше двух месяцев еще 21 сотруднику за период осуществления ими трудовой деятельности с марта 2017 по январь 2018 года. Средства, предназначавшиеся для вознаграждения за труд, она направляла на получение прибыли, что явилось грубейшим нарушением конституционных прав работников и длительным оставлением их без средств к существованию.

Сумма не выплаченной заработной платы варьировалась от 23 до 70 тыс рублей перед каждым сотрудником и составила в общей сложности более 1 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 1451 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следствие наложило арест на капитал компании. Ведется сбор и закрепление доказательств по делу.